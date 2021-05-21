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「無罩街友」邊走邊吃！高雄警1行為全場暖炸：正確做法

▲全台疫情升溫，民眾外出須配戴口罩，不過有高雄人發現鳳山路邊有街友沒戴口罩邊走邊吃，當地警方1行為讓他忍不住喊「這真的好感動」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲全台疫情升溫，民眾外出須配戴口罩，不過有高雄人發現鳳山路邊有街友沒戴口罩邊走邊吃，當地警方1行為讓他忍不住喊「這真的好感動」。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 21:10:00

全台疫情升溫防疫進入三級警戒，除了得填寫實聯制登記外，外出更得全程配戴口罩，儘管防疫三級警戒從雙北開始，各地政府針對「未戴口罩」的開罰標準不同調，多數國人仍保有防疫自覺，會互相提醒。日前就有名高雄網友發現鳳山區一名街友因為沒戴口罩遭員警盤查，沒想到警方下秒的舉動卻出乎網友意料，更讓他表示「這真的好感動」。

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▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
這名男網友在臉書社團《鳳山人在地大小事》分享自己目擊這暖心的一幕，他提到自己昨（20）日開車行經高雄市鳳山區黃埔路口，在等待紅燈時發現對向車道有街友在防疫期間邊走邊吃東西，而且沒有配戴口罩，下一秒好巧不巧被巡邏員警發現，由於各地政府強力要求民眾外出配戴口罩，這就讓原PO不禁感嘆「可憐的流浪漢，3000到15000元耶」。

沒想到讓他意想不到的是，員警攔下街友盤查詢問後，並不是轉身開起罰單，而是轉頭拿出一枚新的口罩提供給對方，直到街友頻頻道謝離去後，警察也才點頭示意離開，直擊整個過程的原PO也感動表示「這種行為看了好感動，做人民保姆也很體諒人民」。

▲捷運鳳山站坐落於中山生活圈範圍內。（圖／NOWnews資料照片）
▲一名高雄網友行經鳳山區時發現當地員警的善舉相當感動。（圖／NOWnews資料照片）
整起暖心的過程被分享到臉書社團後，許多當地網友也忍不住熱情回應鼓勵該名員警的善舉「警察不會開他單因為他也沒錢繳，不如給他口罩讓他一起防疫」、「處罰不是目的，防疫才是」、「這才是正確的做法」、「這才是標準的公務員，遇強則強遇弱則弱，要有同理心」、「街友沒收入，真的需要政府幫忙發放口罩給他們」、「感謝員警，世界需要正面能量」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
20%80%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.67%8.33%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.38%24.62%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.98%22.02%
2021-05-18-2021-05-21
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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