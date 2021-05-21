「無罩街友」邊走邊吃！高雄警1行為全場暖炸：正確做法

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這名男網友在臉書社團《鳳山人在地大小事》分享自己目擊這暖心的一幕，他提到自己昨（20）日開車行經高雄市鳳山區黃埔路口，在等待紅燈時發現對向車道有街友在防疫期間邊走邊吃東西，而且沒有配戴口罩，下一秒好巧不巧被巡邏員警發現，由於各地政府強力要求民眾外出配戴口罩，這就讓原PO不禁感嘆「可憐的流浪漢，3000到15000元耶」。
沒想到讓他意想不到的是，員警攔下街友盤查詢問後，並不是轉身開起罰單，而是轉頭拿出一枚新的口罩提供給對方，直到街友頻頻道謝離去後，警察也才點頭示意離開，直擊整個過程的原PO也感動表示「這種行為看了好感動，做人民保姆也很體諒人民」。
整起暖心的過程被分享到臉書社團後，許多當地網友也忍不住熱情回應鼓勵該名員警的善舉「警察不會開他單因為他也沒錢繳，不如給他口罩讓他一起防疫」、「處罰不是目的，防疫才是」、「這才是正確的做法」、「這才是標準的公務員，遇強則強遇弱則弱，要有同理心」、「街友沒收入，真的需要政府幫忙發放口罩給他們」、「感謝員警，世界需要正面能量」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。