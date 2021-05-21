「無罩街友」邊走邊吃！高雄警1行為全場暖炸：正確做法

全台疫情升溫防疫進入三級警戒，除了得填寫實聯制登記外，外出更得全程配戴口罩，儘管防疫三級警戒從雙北開始，各地政府針對「未戴口罩」的開罰標準不同調，多數國人仍保有防疫自覺，會互相提醒。日前就有名高雄網友發現鳳山區一名街友因為沒戴口罩遭員警盤查，沒想到警方下秒的舉動卻出乎網友意料，更讓他表示「這真的好感動」。

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▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）

× ▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）

這名男網友在臉書社團《鳳山人在地大小事》分享自己目擊這暖心的一幕，他提到自己昨（20）日開車行經高雄市鳳山區黃埔路口，在等待紅燈時發現對向車道有街友在防疫期間邊走邊吃東西，而且沒有配戴口罩，下一秒好巧不巧被巡邏員警發現，由於各地政府強力要求民眾外出配戴口罩，這就讓原PO不禁感嘆「可憐的流浪漢，3000到15000元耶」。

沒想到讓他意想不到的是，員警攔下街友盤查詢問後，並不是轉身開起罰單，而是轉頭拿出一枚新的口罩提供給對方，直到街友頻頻道謝離去後，警察也才點頭示意離開，直擊整個過程的原PO也感動表示「這種行為看了好感動，做人民保姆也很體諒人民」。

▲一名高雄網友行經鳳山區時發現當地員警的善舉相當感動。（圖／NOWnews資料照片）

× ▲一名高雄網友行經鳳山區時發現當地員警的善舉相當感動。（圖／NOWnews資料照片）

整起暖心的過程被分享到臉書社團後，許多當地網友也忍不住熱情回應鼓勵該名員警的善舉「警察不會開他單因為他也沒錢繳，不如給他口罩讓他一起防疫」、「處罰不是目的，防疫才是」、「這才是正確的做法」、「這才是標準的公務員，遇強則強遇弱則弱，要有同理心」、「街友沒收入，真的需要政府幫忙發放口罩給他們」、「感謝員警，世界需要正面能量」。（編輯：楊智傑）