她好市多補貨意外買到「涮嘴神餅乾」！老饕嗨：停不下來

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；然而受到本土疫情大爆發影響，各大賣場為防止民眾瘋搶物資，紛紛祭出「限購令」，對此，就有一名女網友發文，表示自己因為疫情，意外買到好市多一款神餅乾，貼文一出，內行全嗨翻，直呼「吃起來超涮嘴」。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她今（21）日到好市多採買物資，然而因為疫情的緣故，讓許多平常習慣到大賣場閒逛的人都待在家中防疫，因此現場也有不少平常人氣較高、較購買不到的商品，「因為疫情，讓我買了這包餅乾，天啊......，也太好吃了吧」！





▲一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

不過，也有許多網友認為，「愛死，一沒立馬補貨」、「我可以兩天一包」、「鹹但涮嘴，配啤酒停不下來」、「適合臺灣人的口味」、「超好吃！我兒子愛爆了」、「家裡必有的」、「這個真的非常好吃」、「用火烤一下也很好吃」、「已回購多次的產品」、「我覺得很好吃很可怕停不下來」。（編輯：郭佩蓉）



