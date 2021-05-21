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外送遇新手客人！下秒收「防疫大禮包」　他淚崩：太暖心

▲防疫期間仰賴外送服務，一名外送員遇到第一次使用系統的客人讓他花費大量時間在找路，沒想到對方接過餐點後卻給了他一袋防疫小物讓原PO感動不已。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
▲防疫期間仰賴外送服務，一名外送員遇到第一次使用系統的客人讓他花費大量時間在找路，沒想到對方接過餐點後卻給了他一袋防疫小物讓原PO感動不已。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 23:44:14

台灣近期本土疫情嚴峻，隨著確診數不斷上升，不少民眾也因防疫三級警戒選擇待在家中，也連帶讓使用外送平台的機會大增，同時選擇「放在門口」的取餐方式避免接觸。而在仰賴外送服務的疫情期間，就有外送員分享一單暖新的經歷，過程曝光後也讓許多同行和網友們羨慕直喊「快哭了！」。

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日前一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享疫情期間難忘的外送經歷，他提到自己20日接了一單位於板橋的訂餐，不過因為客人居住位置並不好定位，原PO只能花費對外送員來說最重要的「時間」，來來回回溝通許多次，直到最後才知道原來電話那頭的大姊是第一次點外送，才在溝通上花費了這麼多時間。

不過沒想到當自己好不容易找到客人的地址時，對方卻告訴他因為自己是第一次叫外送，提早出來外面等，也知道疫情期間為了生計只能忍受染疫風險的外送員不得已的辛勞，因此準備了一袋東西給原PO，提醒他注意防疫與安全。

▲（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）
▲第一次利用外送系統點餐的客人送給原PO一袋神秘物品，提醒他要注意安全。（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）
當他打開袋子後才發現，原來袋子內的不是「小費」，而是更充滿正能量的防疫小物們，除了有一包口罩外，還有小罐的消毒酒精和冰涼的運動飲料，這也讓奔波的外送員忍不住感動表示「真的非常感謝您...真的謝...」，更形容這是自己外送人生兩年多來最暖心的一次。

▲（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）
▲外送員打開一看發現是防疫用品和運動飲料。（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》） 
這趟正能量滿滿的外送路程在社團內曝光後也掀起眾人熱議，有同行也羨慕表示「我自己也是外送員，看了文章很感動，快哭出來了」、「防疫期間只需要彼此的尊重」、也有網友感動表示「彼此都釋出一份善意，送餐跟吃餐的人都會一樣開心」、「其實社會上有許多真的不錯的人，做服務業滿容易遇到的」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
23.21%76.79%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.8%8.2%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.05%24.95%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.88%22.12%
2021-05-18-2021-05-21
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