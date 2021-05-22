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新北方唐鏡大鬧超商！嗆店員「笨蛋」遭罰　妻46字道歉了

▲新北市中和一名張姓男子，20日上午到超商影印資料，期間未將口罩戴好，遭店員勸阻後，竟模仿電影橋掉罵店員是笨蛋，引發討論。（圖／翻攝自《我是中和人》）
▲新北市中和一名張姓男子，20日上午到超商影印資料，期間未將口罩戴好，遭店員勸阻後，竟模仿電影橋掉罵店員是笨蛋，引發討論。（圖／翻攝自《我是中和人》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 10:09:30｜2021-05-22 10:09:36

新北市中和區一名張姓男子，日前到超商影印資料時，因為沒戴好口罩，被店員相勸心生不滿，不僅在結帳後拉下口罩挑釁店員，還學起周星馳電影《九品芝麻官》中「方唐鏡」的經典情節，在超商門口跳來跳去，嘴裡喊著「我進來了，我又出去了，打我呀，笨蛋」，氣得店員一路追趕出去。事隔一日，張男的妻子事後在臉書上向社會大眾致歉。

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有網友在臉書社團《我是中和人》發文，表示她早上7點多經過國光街某超商，看到店內有男顧客在影印資料，可是卻不將口罩戴好，而店員見狀後，兩度勸導「先生，請把口罩戴好，不然請您出去」，豈料張男竟不爽回應，「就是不戴，堅持要我出去，那我影印錢不付就要出去了」，雖然他還是有用悠遊卡結帳，但卻跑到門口並脫下口罩，來回橫跳，大喊「我拿下來了喔（指口罩），我進來了，我又出來了，我又進來了，我又出來了，打我啊，笨蛋」。

▲店員氣得追出門外。（圖／翻攝自《我是中和人》）
▲張男模仿電影情節惹怒店員，氣得追出門外。（圖／翻攝自《我是中和人》）
而此舉正是模仿周星馳電影《九品芝麻官》中「方唐鏡」的經典情節，引爆店員怒火，直接與張姓男子在街頭上上演一場追逐戰，影片曝光後，立刻引起網友撻伐，而新北市衛生局也在獲報之後，對張姓男子開出一張1.5萬元的罰單。

事隔一日，張男的妻子在臉書上發文向社會大眾致歉表示「向社會大眾道歉，本人相夫無方、無法，各位大大能罵就罵吧，因為我無法理解思覺失調症是否會在意他人的感受」語氣間，透露出滿滿的無奈。（編輯：張嘉哲）

▲張男的妻子在臉書上致歉。（圖/爆料公社）
▲張男的妻子在臉書上致歉。（圖/爆料公社）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
25.88%74.12%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.53%8.47%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.51%25.49%
2021-05-20-2021-05-22
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