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周末別出門！愛奇藝、LINE TV送追劇序號　最久免費30天

▲OTT平台送出限時VIP序號兌換，邀大家宅在家追劇救台灣。（圖／愛奇藝國際站、KKTV、LINE TV）
▲OTT平台送出限時VIP序號兌換，邀大家宅在家追劇救台灣。（圖／愛奇藝國際站、KKTV、LINE TV）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-22 15:06:35

台灣新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，連日本土確診病例破百，今（22日）再新增321人中鏢，另宣布有400例本土個案為校正回歸上周各日個案，全國民眾人心惶惶，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中再三呼籲大家「周末別出門」，降低病毒傳播風險，才能盡快阻止這波疫情。台灣OTT平台響應政策，繼日前KKTV、myVideo、friDay影音推出免費序號兌換活動，愛奇藝、LINE TV也跟進，分別送出14天及30天的VIP序號，邀大家「宅在家救台灣」。

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▲愛奇藝國際站推出14天VIP序號兌換。（圖／愛奇藝國際站）
▲愛奇藝國際站推出14天VIP序號兌換。（圖／愛奇藝國際站）
愛奇藝國際站
愛奇藝送出「黃金VIP」14天序號，只要下載新版App即可獲得體驗，而原本的VIP會員，領取即自動累加14天，一個設備限領一次，無法重複領取，僅限台灣地區用戶參與，活動至5月31日23點29分截止。詳情可點此查詢。

▲LINE
▲LINE TV推出30天VIP序號兌換。（圖／LINE TV）
LINE TV
加入LINE TV官方帳號，並完成LINE帳號綁定，就可獲得LINE TV「VIP 30天」體驗序號1組，但僅限於5月20日前未綁定之會員參與，活動至5月28日23點59分截止，數量有限，送完為止。詳情可點此查詢。

▲KKTV推出14天VIP序號兌換。（圖／KKTV）
▲KKTV推出14天VIP序號兌換。（圖／KKTV）
KKTV
KKTV推出14天序號兌換，只要輸入「KKTVSTAYHOME」即可免費追劇，活動只到5月28日截止。詳情可點此查詢。

myVideo
myVideo推出30天「豪華月租」免費專屬序號「myVideoWithU」，會員只需至官網或APP的「序號兌換」區輸入，就可享有30天免費觀看電影、動漫、兒童等月租館與節目、Discovery、戲劇館總計超過17000部影片（單次付費與數位珍藏版除外），活動只到5月31日截止，逾期恕無法補發及兌換，30天後未退訂則會開始從信用卡扣款。詳情可點此查詢。

▲myVideo推出30天「豪華月租」免費專屬序號兌換。（圖／myVideo）
▲myVideo推出30天「豪華月租」免費專屬序號兌換。（圖／myVideo）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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