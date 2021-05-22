周末別出門！愛奇藝、LINE TV送追劇序號 最久免費30天
台灣新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，連日本土確診病例破百，今（22日）再新增321人中鏢，另宣布有400例本土個案為校正回歸上周各日個案，全國民眾人心惶惶，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中再三呼籲大家「周末別出門」，降低病毒傳播風險，才能盡快阻止這波疫情。台灣OTT平台響應政策，繼日前KKTV、myVideo、friDay影音推出免費序號兌換活動，愛奇藝、LINE TV也跟進，分別送出14天及30天的VIP序號，邀大家「宅在家救台灣」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-22 15:06:35
愛奇藝國際站
愛奇藝送出「黃金VIP」14天序號，只要下載新版App即可獲得體驗，而原本的VIP會員，領取即自動累加14天，一個設備限領一次，無法重複領取，僅限台灣地區用戶參與，活動至5月31日23點29分截止。詳情可點此查詢。
LINE TV
加入LINE TV官方帳號，並完成LINE帳號綁定，就可獲得LINE TV「VIP 30天」體驗序號1組，但僅限於5月20日前未綁定之會員參與，活動至5月28日23點59分截止，數量有限，送完為止。詳情可點此查詢。
KKTV
KKTV推出14天序號兌換，只要輸入「KKTVSTAYHOME」即可免費追劇，活動只到5月28日截止。詳情可點此查詢。
myVideo
myVideo推出30天「豪華月租」免費專屬序號「myVideoWithU」，會員只需至官網或APP的「序號兌換」區輸入，就可享有30天免費觀看電影、動漫、兒童等月租館與節目、Discovery、戲劇館總計超過17000部影片（單次付費與數位珍藏版除外），活動只到5月31日截止，逾期恕無法補發及兌換，30天後未退訂則會開始從信用卡扣款。詳情可點此查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。