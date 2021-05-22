校正回歸罵聲多！醫「股票交割」比喻澄清：其實越來越少

國內疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，但還有400例是「校正回歸」上周案例，以新北市384例最多，不過消息一出，也讓許多人相當不解及不滿，對此，家醫科醫師吳承羲也表示，其實這就像「股票交割的T+2制度」，並且澄清「調整後其實是越來越少的」。





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▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）

× ▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）

「校正回歸」一詞掀起熱議，對此，醫師吳承羲在臉書粉專《東村誠醫師的診療室》表示，「這個一定要協助澄清一下，不然大家會愈來愈不信任中央指揮中心」，他提及，這些案例主要是因為採檢、通報不及，或是系統上傳失敗，才補報補傳的」。





▲指揮中心公布採檢陽性率。（圖／指揮中心提供）

× ▲指揮中心公布採檢陽性率。（圖／指揮中心提供）

吳承羲也比喻，就像是在店家刷卡、消費，結果請款系統塞車，或是原本就會有幾天的延遲，「例如股票交割的T+2制度」，而他也從圖表中解釋，「並不是一口氣增加400例，而是每天都補一些，重點還是看這個周末的第一個7天，大家有沒有確實自律避免群聚和接觸」。





而他也針對指揮中心公佈的「5/1-5/22 COVID-19本土確診病例校正回歸情形」圖表作出解釋，從13日到23日「原本確診數越來越多」，但是經「校正回歸」後，「調整後其實是越來越少的」。（編輯：郭佩蓉）





▲醫師吳承羲在臉書粉專《東村誠醫師的診療室》發文。（圖／翻攝自《東村誠醫師的診療室》）

× ▲醫師吳承羲在臉書粉專《東村誠醫師的診療室》發文。（圖／翻攝自《東村誠醫師的診療室》）

▲醫師吳承羲也針對指揮中心公佈的「5/1-5/22 COVID-19本土確診病例校正回歸情形」圖表作出解釋，表示「調整後其實是越來越少的」。（圖／翻攝自臉書粉專《東村誠醫師的診療室》）

× ▲醫師吳承羲也針對指揮中心公佈的「5/1-5/22 COVID-19本土確診病例校正回歸情形」圖表作出解釋，表示「調整後其實是越來越少的」。（圖／翻攝自臉書粉專《東村誠醫師的診療室》）

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）

× ▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）