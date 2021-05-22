校正回歸罵聲多！醫「股票交割」比喻澄清：其實越來越少
編輯中心/綜合報導
2021-05-22 16:22:56
國內疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心公佈今（22）日本土新增321例，但還有400例是「校正回歸」上周案例，以新北市384例最多，不過消息一出，也讓許多人相當不解及不滿，對此，家醫科醫師吳承羲也表示，其實這就像「股票交割的T+2制度」，並且澄清「調整後其實是越來越少的」。
「校正回歸」一詞掀起熱議，對此，醫師吳承羲在臉書粉專《東村誠醫師的診療室》表示，「這個一定要協助澄清一下，不然大家會愈來愈不信任中央指揮中心」，他提及，這些案例主要是因為採檢、通報不及，或是系統上傳失敗，才補報補傳的」。
吳承羲也比喻，就像是在店家刷卡、消費，結果請款系統塞車，或是原本就會有幾天的延遲，「例如股票交割的T+2制度」，而他也從圖表中解釋，「並不是一口氣增加400例，而是每天都補一些，重點還是看這個周末的第一個7天，大家有沒有確實自律避免群聚和接觸」。
而他也針對指揮中心公佈的「5/1-5/22 COVID-19本土確診病例校正回歸情形」圖表作出解釋，從13日到23日「原本確診數越來越多」，但是經「校正回歸」後，「調整後其實是越來越少的」。（編輯：郭佩蓉）
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