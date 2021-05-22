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在家防疫！她看Netflix爆「驚人發現」　網愣：現在才知

▲本土疫情大爆發，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家防疫，對此，就有一名女網友在家看Netflix，不過她也爆出「驚人發現」，貼文一出，網友全傻眼表示「你現在才知道嗎」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲本土疫情大爆發，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家防疫，對此，就有一名女網友在家看Netflix，不過她也爆出「驚人發現」，貼文一出，網友全傻眼表示「你現在才知道嗎」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 20:57:40

國內疫情大爆發，全台升三級警戒，中央流行疫情指揮中心今（22）日也公佈新增321例本土病例，另還有400例是「校正回歸」上周案例；針對嚴峻疫情，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，對此，就有一名女網友發文，表示自己在家防疫都在看Netflix，不過她也爆出「驚人發現」，貼文一出，網友也傻眼表示「你現在才知道嗎」。

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▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案，防疫期間各地民眾也減少外出，假日選擇待在家中。（圖／NOWnews製作）

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「Netflix 截圖竟然..........？！」為題發文，表示最近因為疫情關係，她在家中防疫都在看Netflix的影集，「剛好看到一個以前常常看的韓劇『浪漫滿屋』，想要來回味一下，看到一個畫面很想要截圖下來」。

原PO接著說道，但她一截圖以後，「畫面竟然會自動反黑」，也讓她不禁直呼「好酷哦，想想也是，被人翻錄了怎麼辦」，而她也補充，「剛剛一不小心按到截圖，分頁也會反黑耶」。

▲原PO現在才發現Netflix截圖會反黑。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲防疫期間在家，原PO才發現Netflix截圖會反黑。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，引起熱議，「我那天也是熊熊才發現，一開始還以為是我的手機壞了」、「我也是現在才知道欸！！」、「用螢幕錄製竟然也無法，太神奇了！」、「我也現在才知道欸」；但多數網友都超傻眼，「第一天發現的嗎…………」、「原PO是使用撥接網路嗎」、「已知用火」、「ㄜ我以為這大家都知道…」、「現在才知道嗎」、「我以為大家都知道」、「不是....早就這樣了嗎？」。

也有網友提醒，「有版權所以不能錄影跟截圖」、「Netflix不讓截圖、螢幕錄影、投屏」、「有版權不給截，其實我覺得這樣很好」、「版權關係啊，Netflix都知道各位會截圖上限時，這點做得很好」。（編輯：郭佩蓉）

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
37.95%62.05%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.03%9.97%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.57%24.43%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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