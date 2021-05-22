在家防疫！她看Netflix爆「驚人發現」　網愣：現在才知

國內疫情大爆發，全台升三級警戒，中央流行疫情指揮中心今（22）日也公佈新增321例本土病例，另還有400例是「校正回歸」上周案例；針對嚴峻疫情，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，對此，就有一名女網友發文，表示自己在家防疫都在看Netflix，不過她也爆出「驚人發現」，貼文一出，網友也傻眼表示「你現在才知道嗎」。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「Netflix 截圖竟然..........？！」為題發文，表示最近因為疫情關係，她在家中防疫都在看Netflix的影集，「剛好看到一個以前常常看的韓劇『浪漫滿屋』，想要來回味一下，看到一個畫面很想要截圖下來」。
原PO接著說道，但她一截圖以後，「畫面竟然會自動反黑」，也讓她不禁直呼「好酷哦，想想也是，被人翻錄了怎麼辦」，而她也補充，「剛剛一不小心按到截圖，分頁也會反黑耶」。
也有網友提醒，「有版權所以不能錄影跟截圖」、「Netflix不讓截圖、螢幕錄影、投屏」、「有版權不給截，其實我覺得這樣很好」、「版權關係啊，Netflix都知道各位會截圖上限時，這點做得很好」。（編輯：郭佩蓉）
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