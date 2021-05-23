醫父5天沒回家！女兒哭著打字「家裡剩我」　對話超揪心

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隨後女兒坦白傾訴自己的心情說道「別人可以全家躲在家裡看電視，我們家只剩我一個...我好想哭」，醫師爸則回應「別哭！爸爸已經做這麼多年了，不要擔心，如果，接到我確診的訊息，妳要堅強不要哭，要幫爸爸祈福，現在國家需要我們，當然要盡力去做，人生呀，做好該做的事情就會很快樂，萬一我不在了，你也要想想爸爸走得盡心盡力，沒有遺憾」女兒看這一串淚崩表示「爸爸你不要這樣說，我一直擦眼淚了」。
而獲得爸爸心靈雞湯的女兒心情放鬆下來之後，突然歪樓表示「你不要一直這樣說啦…有沒有什麼密碼還是藏錢的地方，要先寫下來喔」，「愛你喔，爸爸」。醫師爸看完也說「對耶，如果我不行了，一定會告訴妳」而原PO也透露，自己與女兒這一串對話後，當天結束上班之後馬上返家與女兒團聚。
對話曝光之後，不少網友紛紛按讚留言「看哭了....醫師您的偉大職業道德令人動容」、「女兒真的有夠貼心...好感人的父女情」、「老天，這醫師爸也夠催淚，如果是我家人我肯定哭爆」、「我真的哭爆....北漂的我現在也都無法跟家人見面」、「很令人心疼的一段對話」；不過也有不少網友被女兒最後發問逗笑「本來已經淚崩，看到女兒問私房錢密碼笑死」、「原本剛開始看很感人，看到這段我整個狂笑哈哈哈」、「問密碼超好笑的啦，女兒被爸爸安慰到還能開玩笑XD」。（編輯：張嘉哲）
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