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醫父5天沒回家！女兒哭著打字「家裡剩我」　對話超揪心

▲因應全台本土疫情爆發，全台醫護人員站上第一線支援，不少醫生都忙到無法回家。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲因應全台本土疫情爆發，全台醫護人員站上第一線支援，不少醫生都忙到無法回家。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-23 10:56:10

本土案例持續升溫，目前已經一連8天單日確診數破百例，站在前線的醫護人員，各個堅守崗位忙得不可開交，完全無法回家陪伴家人，但也期盼能為台灣守住疫情擴散這道防線。而就有一名醫師分享自己與女兒的訊息對話，表示自己已經忙到5天未回家，看見女兒傳來的訊息，讓他非常不捨，貼文引發熱議。

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一名醫師在「爆廢公社」貼出與女兒的對話截圖，女兒開頭先是問「爸，你今天會回家嗎？你已經5天沒回來了，要幫你送衣服過去嗎？」醫師則回應「不用吧，我找空擋回家洗澡就好」女兒心疼地表示「你一定要這麼累嗎？疫情很嚴重，你不能回家，我好想哭」，醫師爸則安慰「別這樣，工作嘛，進了這一行，碰上了不能逃，這是天職」。

隨後女兒坦白傾訴自己的心情說道「別人可以全家躲在家裡看電視，我們家只剩我一個...我好想哭」，醫師爸則回應「別哭！爸爸已經做這麼多年了，不要擔心，如果，接到我確診的訊息，妳要堅強不要哭，要幫爸爸祈福，現在國家需要我們，當然要盡力去做，人生呀，做好該做的事情就會很快樂，萬一我不在了，你也要想想爸爸走得盡心盡力，沒有遺憾」女兒看這一串淚崩表示「爸爸你不要這樣說，我一直擦眼淚了」。

▲一名從事醫生的網友分享與女兒的日常對話，惹哭一票網友。（圖/爆廢公社）
▲一名從事醫生的網友分享與女兒的日常對話，惹哭一票網友。（圖/爆廢公社）
而獲得爸爸心靈雞湯的女兒心情放鬆下來之後，突然歪樓表示「你不要一直這樣說啦…有沒有什麼密碼還是藏錢的地方，要先寫下來喔」，「愛你喔，爸爸」。醫師爸看完也說「對耶，如果我不行了，一定會告訴妳」而原PO也透露，自己與女兒這一串對話後，當天結束上班之後馬上返家與女兒團聚。

對話曝光之後，不少網友紛紛按讚留言「看哭了....醫師您的偉大職業道德令人動容」、「女兒真的有夠貼心...好感人的父女情」、「老天，這醫師爸也夠催淚，如果是我家人我肯定哭爆」、「我真的哭爆....北漂的我現在也都無法跟家人見面」、「很令人心疼的一段對話」；不過也有不少網友被女兒最後發問逗笑「本來已經淚崩，看到女兒問私房錢密碼笑死」、「原本剛開始看很感人，看到這段我整個狂笑哈哈哈」、「問密碼超好笑的啦，女兒被爸爸安慰到還能開玩笑XD」。（編輯：張嘉哲）

▲指揮中心（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
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2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.56%11.44%
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