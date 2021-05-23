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外送員走路送餐！「防疫SOP」曝　2萬人狂讚：辛苦又細心

▲有網友看到，外送員細心的「防疫SOP」，讓他看了相當感動。（圖／NOWnews資料照片）
▲有網友看到，外送員細心的「防疫SOP」，讓他看了相當感動。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-23 11:39:18

隨著台灣疫情持續升溫，許多民眾也因防疫三級警戒選擇待在家中，並使用「無接觸」外送服務避免增加感染風險。近日，就有網友分享，他在路上看到一名女外送員，不但戴上兩層口罩，還有一整套的「防疫SOP」，讓他看了相當感動，貼文也引起網友熱議。

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原PO在《路上觀察學院》表示，他在路上看到這一幕，有名女外送員不僅僅戴兩層口罩，等待時還坐在自備小板凳，離去前甚至用自備酒精，噴了手跟袋子包括手機，而她看起來是走路送餐，這讓原PO忍不住說「感謝每一位在疫情期間，謹慎為大家服務的無名英雄們」。

▲外送員離去前，還特意用酒精消毒外送袋，讓網友們看了忍不住大讚。（圖／翻攝自《路上觀察學院》
▲外送員離去前，還特意用酒精消毒外送袋，讓網友們看了忍不住大讚。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）
貼文曝光後，也吸引2.4萬人按讚、413則留言及71次分享，網友們也紛紛回應，「這種外送員我還不讚爆，小費我給」、「不是所有英雄都披著披風」、「真的沒有他們不行」、「雖然（走路）是短距，但是天氣那麼熱，又提東西走路，真的是辛苦了，賺錢不容易」、「超辛苦又細心，真的很感謝她，讓大家可以放心在家防疫」、「這個外送員很優」。

另外，也有不少人貼心提醒，「外送人員要更小心更注意，每天跑的地方很多，也接觸了更多的人」、「辛苦了，但醫療口罩真的不用兩個」、「兩層醫療口罩是錯誤的」、「以台灣氣候來說，最適合的仍是一層外科口罩」、「口罩不要戴兩層……」、「不建議戴兩層醫學口罩的原因，只是因為呼吸困難，反而令你更常拿開口罩」。

而對於網友表示醫療口罩不要戴兩層一事，美國CDC於4月6日時就公布最新升級口罩佩戴的方式，最主要的重點是要確保「口罩貼緊臉部」，也就是「口罩是否具有良好的貼合性」，或是在外面多戴一個布口罩，但不建議同時佩戴兩個口罩。另外，若是佩戴N95口罩則建議單獨使用，不需再搭配其他口罩。（編輯：許智超）

▲指揮中心昨（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心昨（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.67%67.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.56%11.44%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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