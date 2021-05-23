外送員走路送餐！「防疫SOP」曝　2萬人狂讚：辛苦又細心

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，也吸引2.4萬人按讚、413則留言及71次分享，網友們也紛紛回應，「這種外送員我還不讚爆，小費我給」、「不是所有英雄都披著披風」、「真的沒有他們不行」、「雖然（走路）是短距，但是天氣那麼熱，又提東西走路，真的是辛苦了，賺錢不容易」、「超辛苦又細心，真的很感謝她，讓大家可以放心在家防疫」、「這個外送員很優」。
另外，也有不少人貼心提醒，「外送人員要更小心更注意，每天跑的地方很多，也接觸了更多的人」、「辛苦了，但醫療口罩真的不用兩個」、「兩層醫療口罩是錯誤的」、「以台灣氣候來說，最適合的仍是一層外科口罩」、「口罩不要戴兩層……」、「不建議戴兩層醫學口罩的原因，只是因為呼吸困難，反而令你更常拿開口罩」。
而對於網友表示醫療口罩不要戴兩層一事，美國CDC於4月6日時就公布最新升級口罩佩戴的方式，最主要的重點是要確保「口罩貼緊臉部」，也就是「口罩是否具有良好的貼合性」，或是在外面多戴一個布口罩，但不建議同時佩戴兩個口罩。另外，若是佩戴N95口罩則建議單獨使用，不需再搭配其他口罩。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。