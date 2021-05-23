饒河夜市只剩1攤販！「孤單包場」眾鼻酸：都是為了生活

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許多網友也紛紛形容，「當你到學校後才知道今天放假」、「不來也沒揪，害他一人擺攤」、「很像班上一個沒有在看訊息的人，不知道取消園遊會」、「解任務的NPC」。另外，也有人開玩笑說「兩邊的居民表示：多年以來第一次感受到什麼叫安靜的睡眠」、「有生以來第一次看到這樣的饒河夜市」。
不過，大多數的網友卻看了很心酸，「可見生活的艱辛」、「如果不缺錢誰想要出來擺攤」、「看了很難過，如果不是生活所逼，誰還願意在這個時間點出來擺攤」、「為了養家餬口有時也很無奈」、「看了好心酸！加油」、「也許有可能是經濟狀況不佳吧」、「當然是不得已為了三餐…」、「這是多需要維持生計才冒險出來擺攤…為什麼看了覺得心酸」。
而事實上，夜市之所以都沒有攤販，僅有賣3C產品的攤販，其實是因為雙北就曾在20日宣布，超商、超市、量販店及夜市、地下街、攤販集中場、市場的飲食類攤全面禁止內用，「一律外帶或外送」，也禁止販售「開放式熱食」，違者將依《傳染病防治法》最高可開罰1萬5千元，夜市店家可能要等待疫情過後，歇息一陣子才得以營業。（編輯：許智超）
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