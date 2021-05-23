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饒河夜市只剩1攤販！「孤單包場」眾鼻酸：都是為了生活

▲有網友分享，原本繁榮的饒河夜市，如今卻只剩下一個攤販。（圖／翻攝自饒河夜市臉書粉絲團）
▲有網友分享，原本繁榮的饒河夜市，如今卻只剩下一個攤販。（圖／翻攝自饒河夜市臉書粉絲團）

編輯中心/綜合報導

2021-05-23 14:14:26

台灣本土疫情爆發，目前已經一連8天單日確診數破百，因此許多民眾都選擇待在家防疫，也讓熱鬧的街頭變成「自主封城」。近日，就有網友看到饒河夜市裡，竟然只剩孤零零一個攤販，讓他忍不住笑說「包場的概念」，貼文一出，也引起網友熱議。

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原PO在《路上觀察學院》貼出一張照片，只見原本熱鬧繁榮的饒河夜市，如今因疫情而空無一人，結果只剩下一個攤販在現場擺攤，而昏暗的天色搭配攤販的小燈，看起來更加孤獨。雖然原PO忍不住說「是包場的概念」，但最後還是Hashtag「台灣加油」。

許多網友也紛紛形容，「當你到學校後才知道今天放假」、「不來也沒揪，害他一人擺攤」、「很像班上一個沒有在看訊息的人，不知道取消園遊會」、「解任務的NPC」。另外，也有人開玩笑說「兩邊的居民表示：多年以來第一次感受到什麼叫安靜的睡眠」、「有生以來第一次看到這樣的饒河夜市」。

▲許多網友看了很心酸，認為「若不是為了生計，誰還願意在這個時間點出來擺攤」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》
▲許多網友看了很心酸，認為「若不是為了生計，誰還願意在這個時間點出來擺攤」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）
不過，大多數的網友卻看了很心酸，「可見生活的艱辛」、「如果不缺錢誰想要出來擺攤」、「看了很難過，如果不是生活所逼，誰還願意在這個時間點出來擺攤」、「為了養家餬口有時也很無奈」、「看了好心酸！加油」、「也許有可能是經濟狀況不佳吧」、「當然是不得已為了三餐…」、「這是多需要維持生計才冒險出來擺攤…為什麼看了覺得心酸」。

而事實上，夜市之所以都沒有攤販，僅有賣3C產品的攤販，其實是因為雙北就曾在20日宣布，超商、超市、量販店及夜市、地下街、攤販集中場、市場的飲食類攤全面禁止內用，「一律外帶或外送」，也禁止販售「開放式熱食」，違者將依《傳染病防治法》最高可開罰1萬5千元，夜市店家可能要等待疫情過後，歇息一陣子才得以營業。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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