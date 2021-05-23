  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

校正回歸增170例！萬華佔48例　採檢陽性率攀升至3.4%

▲指揮中心今（23）日召開記者會公布全台又新增170例校正回歸確診個案。（圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心今（23）日召開記者會公布全台又新增170例校正回歸確診個案。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-23 14:48:38｜2021-05-23 15:39:45

指揮中心今（23）日召開記者會公布全台又新增170例校正回歸確診個案，總數來到570人，其中以雙北市最多，而萬華就佔了48例，目前本島只剩台東縣未有確診個案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日。個案分布以台北市88例最多，又以萬華區48例為多，其次為新北市73例，業以板橋區17例為多，彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。

▲5月1日起新冠肺炎本土病毒每日採檢陽性率趨勢之一
▲5月1日起新冠肺炎本土病毒每日採檢陽性率趨勢之一 。(圖／指揮中心提供)
▲指揮中心今（23）日公布，校正回歸各縣市分布情形。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（23）日公布，校正回歸各縣市分布情形。（圖／指揮中心提供）
陳時中說，校正回歸只是把真實面顯露出來，「總量一樣在，所以總數也不會變」，是要讓大家能看清楚疫情的走向，把真實面顯露出來，所有的治療面都不會少，解決程序的問題讓病人及早安置。

▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀