校正回歸增170例！萬華佔48例 採檢陽性率攀升至3.4%
指揮中心今（23）日召開記者會公布全台又新增170例校正回歸確診個案，總數來到570人，其中以雙北市最多，而萬華就佔了48例，目前本島只剩台東縣未有確診個案。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-23 14:48:38｜2021-05-23 15:39:45
今日校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日。個案分布以台北市88例最多，又以萬華區48例為多，其次為新北市73例，業以板橋區17例為多，彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。
陳時中說，校正回歸只是把真實面顯露出來，「總量一樣在，所以總數也不會變」，是要讓大家能看清楚疫情的走向，把真實面顯露出來，所有的治療面都不會少，解決程序的問題讓病人及早安置。
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