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0確診成唯一淨土！台東部落防疫公告超狂　堅守防線法曝

▲本土疫情嚴重，路上的人車流量大幅度減少，目前西部地區全部都出現本土確診個案。（圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）
▲本土疫情嚴重，路上的人車流量大幅度減少，目前西部地區全部都出現本土確診個案。（圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）

編輯中心/綜合報導

2021-05-23 15:39:47

全國新冠肺疫情持續延燒，原本在昨日台灣還有嘉義縣市以及台東都還未出現確診者，但今（23）日公布的本土287名案例中，包含嘉義縣以及嘉義市都個有1例，也代表台灣西部全縣市淪陷，而目前就僅剩台東縣尚未出現確診個案。對此，就有在地台東人分享台東部落的防疫公告，讓人在疫情嚴峻之時，會心一笑，也有網友稱「這根本是堅守防疫線的超最強公告」，引爆熱議。

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一名網友在「路上觀察學院」貼文指出「台東縣金崙部落的防疫宣導」只見貼出的告示牌上寫著「防疫期間請配戴口罩，保護你和我，未戴口罩者請全村吃魯肉飯」，另外還有「一人感染全村倒，戴上口罩沒煩惱，未戴口罩全村跳ㄍㄟˋ，金崙青年會關心您」原PO也解釋「跳ㄍㄟˋ」就是跳起來敲頭的意思，逗趣的防疫標語，令人莞爾。

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▲網友分享在台東部落看到防疫公告，引發網友討論。（圖/路上觀察學院）

另外，還有在公告民眾要配戴口罩之時，也不忘向醫護人員表達謝意，有告示牌也寫著「醫護人員很辛苦，每天從早到晚工作，為了台灣人民為了你我，請落實配戴口罩堅守家園，金崙青年會關心您」時時刻刻提醒民眾防疫的重要性。

貼文一出，網友紛紛回應「這是考驗人性的時刻！我不請吃魯肉飯！我絕不」、「天阿！好可愛的台東味！台東加油，繼續保持0確診」、「嗚嗚身為在北漂的我，看到家鄉努力防疫甚是感動」、「太好笑，根本堅守防疫線最強公吿，誰想請客啊」、「確診就要請全村，真的怕爆」、「金崙青年會很讚喔！台東加油啊」、「台東加油！0確診剩下你們了，一定可以守住」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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