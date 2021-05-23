校正回歸沒有不對卻被砲轟？網揭「致命敗筆」：很正常

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「如果記者會上只有說是修正以前的數字而已，沒有提到這四的字，今天根本不會有太多跟校正回歸有關的爭議，也不用解釋這麼多，就是因為一次公布一周的校正數據這件事情，導致數量高達400例，難免會引起民眾的猜疑實際數字超過700例，變得恐懼和不信任政府，所以應該間隔一兩天就校正一次吧？不是『校正回歸』這件事不對，而是校正回歸的『做法』不妥善」。
貼文一出，立刻引爆網友熱議「我也覺得校正回歸確實沒錯，依照台灣的篩檢能量不足也是事實，如果要的話不應該一口氣校正一週數據，否則真的會引爆如你所說，單日新增700例的錯覺」、「其實陳時中講完之後，我就知道是來不及驗完就好了，承認篩檢能量不足即可，結果反倒被誤會成蓋牌，蠻冤的」、「確實是做法問題，要校正回歸真的不應該一次公布一週，這樣的做法引發聯想跟被罵爆都很正常」、「校正回歸本身沒有關係，而且是正確的，因為你不把那些病例加回去，你不能知道正確的篩檢陽性比例的趨勢如何，但篩檢能量不足你要早講啊！」
而針對校正回歸的相關爭議，陳時中今天也強調，校正回歸只是把真實面顯露出來，總量一樣都在，總數也不會變，「這只是要讓大家看清楚，什麼時候發生，也讓大家明白疫情走向，也不會就是他回歸校正後我們就不理，相關醫療還是一樣進行」，現在就是讓一些系統性的塞車問題、程序問題能夠解決，但針對確診者的所有醫療都不會少。（編輯：張嘉哲）
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