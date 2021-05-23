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校正回歸沒有不對卻被砲轟？網揭「致命敗筆」：很正常

▲中央流行疫情指揮中心公佈（22）日本土新增321例，但還有400例是「校正回歸」上周案例，不過消息一出引爆討論。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲中央流行疫情指揮中心公佈（22）日本土新增321例，但還有400例是「校正回歸」上周案例，不過消息一出引爆討論。（圖／資料照，記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-23 16:21:36

中央流行疫情指揮中心（22）日公布國內新增323例新冠肺炎病例，包括321例本土及2例境外移入，另外還有上週400例的校正回歸數，而其中「校正回歸」一詞在記者會一開始就引爆網友熱議。對此，就有網友聽完指揮中心對於校正回歸一詞解釋之後，認為，其實校正回歸是很正常的事情，但是為何引起這麼大的反彈，原因就是「做法不妥善」，貼文引發討論。

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原PO在PTT貼文指出「其實這個名詞一出來，基本上理性而且有點sense的人，無論藍綠白，馬上就先猜是篩檢delay造成的，因為2點過後才驗出來的很多，本來就一定會有記者會上沒記錄到的數字，所以校正是一定會有的，我比較好奇的是，那為啥要叫校正回歸？ 為啥不要說是『修正』就好了呢？」

「如果記者會上只有說是修正以前的數字而已，沒有提到這四的字，今天根本不會有太多跟校正回歸有關的爭議，也不用解釋這麼多，就是因為一次公布一周的校正數據這件事情，導致數量高達400例，難免會引起民眾的猜疑實際數字超過700例，變得恐懼和不信任政府，所以應該間隔一兩天就校正一次吧？不是『校正回歸』這件事不對，而是校正回歸的『做法』不妥善」。

▲指揮中心今（23）日公布，1至22日校正回歸後各日確診案例分布情形。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（23）日公布，1至22日校正回歸後各日確診案例分布情形。（圖／指揮中心提供）
貼文一出，立刻引爆網友熱議「我也覺得校正回歸確實沒錯，依照台灣的篩檢能量不足也是事實，如果要的話不應該一口氣校正一週數據，否則真的會引爆如你所說，單日新增700例的錯覺」、「其實陳時中講完之後，我就知道是來不及驗完就好了，承認篩檢能量不足即可，結果反倒被誤會成蓋牌，蠻冤的」、「確實是做法問題，要校正回歸真的不應該一次公布一週，這樣的做法引發聯想跟被罵爆都很正常」、「校正回歸本身沒有關係，而且是正確的，因為你不把那些病例加回去，你不能知道正確的篩檢陽性比例的趨勢如何，但篩檢能量不足你要早講啊！」

而針對校正回歸的相關爭議，陳時中今天也強調，校正回歸只是把真實面顯露出來，總量一樣都在，總數也不會變，「這只是要讓大家看清楚，什麼時候發生，也讓大家明白疫情走向，也不會就是他回歸校正後我們就不理，相關醫療還是一樣進行」，現在就是讓一些系統性的塞車問題、程序問題能夠解決，但針對確診者的所有醫療都不會少。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
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