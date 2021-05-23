媽衝好市多補貨！喊「這句」她傻眼　眾反揭關鍵：沒辦法

本土疫情爆發，中央流行疫情指揮中心今（23）日公布，國內新增290例COVID-19確定病例，另有170例校正回歸確診個案；面對嚴峻疫情，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，不過就有一名女網友發文，表示媽媽想去好市多補貨，並喊「家樂福、全聯比較危險」，讓她超傻眼，但貼文一出，眾反揭關鍵，直呼「其實也沒錯」。





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該名女網友昨（22）日在社群平台《Dcard》上以「媽媽的邏輯很可怕」為題發文，表示因為媽媽最近想去好市多買東西，而身為女兒的她，好心提醒疫情的嚴重性，「今天七百例你們還敢去嗎」，而媽媽則回應「婆婆要買東西給你吃，真是的」。





原PO接著說，「不是啊，她要買的東西應該家樂福也買的到吧」，豈料媽媽竟回「你不用去，我去就好了，真膽小，我星期一再回去，家樂福才比較危險，確診的都去全聯、家樂福」，讓原PO傻眼直呼「是這樣嘛」？





▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「媽媽的邏輯很可怕」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，網友全傻眼，「…什麼叫確診的都去全聯家樂福？真的不知道怎麼吐槽了」、「每個老人都這樣想，不知道他知不知道老人確診率更高」、「完全不知道該說什麼的我」、「今天報出來更多人，假日不管哪個賣場肯定又一堆人，等平日再去吧」、「攔住啊，真的不知道這些人在想什麼，不只爸爸媽媽，連一堆大學生也是，防疫豬隊友真的沒在分年紀的耶」。





不過，也有網友緩頰，並揭開關鍵，「如果是因為家裡東西都沒了，非得出去採買，家樂福跟好市多，我也會選好市多欸，畢竟有會員的關係，不是人人都可以進去，而且現在查得比較嚴，一個會員也只能帶一個人入場，也會管制來客數，依現在一堆人都愛去賣場搶物資的情況，家樂福不見得有比較安全」、「我補貨還是去好市多，至少有人流管制，我還有隨身帶酒精可以噴」、「也沒辦法，如果東西沒了還是得買」、「我是覺得，除了家哪裡都很危險啦，但是如果是為了買生活物資還是要買啊，好市多真的是很適合屯物資的地方」。





另也有人提醒，「新冠肺炎的可怕是傳染力，傳染力就算了，對年紀大慢性病沒抵抗力是不友善的，現在目前沒一個是年輕人陣亡」、「一定要買的話，可多多利用好市多網購」。（編輯：郭佩蓉）





▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）