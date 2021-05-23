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防疫周末車變少！駕駛氣炸：三寶變多了　3行為全場搖頭

▲全台升級防疫第三級警戒，許多民眾選擇在家防疫，有駕駛發現路上車流量明顯減少，不過「三寶」卻意外變多了。（示意圖／取自《Pixabay》）
▲全台升級防疫第三級警戒，許多民眾選擇在家防疫，有駕駛發現路上車流量明顯減少，不過「三寶」卻意外變多了。（示意圖／取自《Pixabay》）

記者楊智傑/綜合報導

2021-05-23 17:08:53

全台疫情升溫防疫警戒更提升至三級，若非必要民眾普遍選擇待在家中減少染疫風險。不過也有上班族因為擔心大眾交通運輸工具仍有接觸病毒可能，因此選擇自行開車通勤，近日就有一名在家遠端工作（WFH）的網友表示，自己因為不用進公司，在工作到一個段落就會開車出去晃晃，卻發現儘管路上車流量減少，但「三寶」卻意外變多了，話題曝光後掀起一陣熱議。

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▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）
原PO在PTT的車版上發文表示，自己因為疫情期間公司決定讓員工在家工作，於是他每當處理公事到一個段落就會開車出門晃晃，而根據他的觀察下來發現，這周以來路上的確車流量減少許多，不過他也遇到不少莫名其妙的駕駛「那種開在雙向單線道上慢慢滑的、轉彎不打方向燈、開在路上突然急停」，就連開上國道也免不了，「國道上內線龜仔也明顯變多」。

▲有網友閃了一下遠燈告知前方女駕駛沒開大燈，卻直接被對方比中指。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
▲防疫期間民眾選擇在家防疫，有網友發現路上車流量明顯變少。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
對這個現象相當無奈的原PO也忍不住苦嘆，詢問網友是否有遇到類似經驗，而不少駕駛也在該篇討論串底下紛紛留言表示「有，很有感」、「原PO中肯，路上三寶變多了」、「速限50開到八九十切來切去嗆龜車也變多了，整條路都是我的賽車場」、「平常比較少開車的當然要趁現在出來『校正回歸』一下」。

不過也有許多駕駛則表示「我倒覺得三寶從沒少過，現在下班車流少很多很順」、「上下班真的差超級多」、「趁機練車吧」、「說不定人家趁大台北路上沒人在練車阿」、「覺得少很多違規的，車流很順暢」、「交通爛又不是這幾年的事，是這20年的事實」。

至於日前因為「開車是否得戴口罩」掀起不少民眾討論，中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官對此則回應表示：「所有規範要依照外出全程配戴口罩來處理，如果是兩人同車一定要配戴口罩，一個人自己帶車是在密閉空間內就不用配戴口罩，因為個人開車不會影響到其他人，可以不配戴，雖然有時候車上是同住家人，還是建議兩個人以上要配戴口罩。」（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.49%68.51%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.21%11.79%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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