防疫周末車變少！駕駛氣炸：三寶變多了　3行為全場搖頭

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原PO在PTT的車版上發文表示，自己因為疫情期間公司決定讓員工在家工作，於是他每當處理公事到一個段落就會開車出門晃晃，而根據他的觀察下來發現，這周以來路上的確車流量減少許多，不過他也遇到不少莫名其妙的駕駛「那種開在雙向單線道上慢慢滑的、轉彎不打方向燈、開在路上突然急停」，就連開上國道也免不了，「國道上內線龜仔也明顯變多」。
對這個現象相當無奈的原PO也忍不住苦嘆，詢問網友是否有遇到類似經驗，而不少駕駛也在該篇討論串底下紛紛留言表示「有，很有感」、「原PO中肯，路上三寶變多了」、「速限50開到八九十切來切去嗆龜車也變多了，整條路都是我的賽車場」、「平常比較少開車的當然要趁現在出來『校正回歸』一下」。
不過也有許多駕駛則表示「我倒覺得三寶從沒少過，現在下班車流少很多很順」、「上下班真的差超級多」、「趁機練車吧」、「說不定人家趁大台北路上沒人在練車阿」、「覺得少很多違規的，車流很順暢」、「交通爛又不是這幾年的事，是這20年的事實」。
至於日前因為「開車是否得戴口罩」掀起不少民眾討論，中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官對此則回應表示：「所有規範要依照外出全程配戴口罩來處理，如果是兩人同車一定要配戴口罩，一個人自己帶車是在密閉空間內就不用配戴口罩，因為個人開車不會影響到其他人，可以不配戴，雖然有時候車上是同住家人，還是建議兩個人以上要配戴口罩。」（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。