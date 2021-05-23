疫情爆發怎自保？他分享「6大項」衛生秘訣：是可執行的

本土疫情爆發，全國升三級警戒，中央流行疫情指揮中心今（23）日也公布，國內新增290例COVID-19確定病例，另有170例校正回歸確診個案；面臨嚴峻疫情，該如何自保，就有網友分享「6大項日常手部衛生小秘訣」，貼文一出，引起熱議。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「大家有什麼日常手部衛生小秘訣？」為題發文，表示自己在這一年來，因為專長的關係，很留意大家保持手部衛生的行為，「只是可惜，在公共運輸或公共場合，很少看到碰過公共物品會消毒雙手的行人，一百個人大概不到一個吧」。





原PO接著提到，他看到執行比較徹底的，目前只有醫事人員，每個動作前後會確實消毒雙手；還有大企業的結帳員，在幫人結帳的前後會碰一個酒精片，他猜測應是公司的SOP。因此，他也想分享幾個「手部衛生」的做法給民眾，「我做一年了，是可以執行的」。





▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）

第一「隨身帶酒精瓶，放左邊口袋」，接觸任何自己以外的東西都用右手，接觸後用左手拿酒精瓶噴灑右手，並搓乾淨；第二「不觸摸臉部，或一直調整口罩」，因為一直調整口罩，是拿高風險的部位，去碰很接近口鼻的地方；第三「少吃會暴露在眾人口沫之下的東西」，包括共用醬料、自助式冰淇淋、開架式擺設的攤販等。





第四「衛生紙擤鼻涕只用一次」，衛生紙擦鼻涕，過去為節省，都會折過，再多擦兩次。但是這可能將手部污染帶到口鼻間，建議只拿沒摸過的那面擦一次就丟棄。可以的話擦完用酒精消毒雙手，以免自己無症狀傳給家人；第五「盡量不用手直接拿東西吃」，倒出來用碗筷吃，如果不適合用碗筷的吃的東西，可以用防油紙或鋁箔紙包起來拿著吃。有的店家會附送防油紙、手套給消費者，沒有的話, 至少要用酒精搓乾淨，特別要留意指甲縫。





最後一項則是「領錢先靜置一個禮拜以上」，我有領足夠的現金，拿回家先靜置一個禮拜以上，買沒辦法用卡付錢的東西，會付剛好的錢，不拿找錢，以免找的錢汙染自己的錢包，成為破口。如果不小心還是拿了找錢，就會用酒精噴一噴，然後當作受汙染來處理，「這些提供給大家參考，請問大家還有什麼秘訣可以分享嗎」？





▲指揮中心今（23）日公布，新增287例COVID-19本土確診案例、170例校正回歸，另有6例死亡個案。（圖／NOWnews製作）

貼文一出，網友紛紛留言，「手搖飲不會邊走邊喝或插著吸管邊走，一定在室內定點喝完清掉，真的不得已要帶著吸管，會拿起來然後整杯用袋子包起來，避免開口飛進病毒」、「沒人時才喝水吃東西。錢包、鑰匙、車票夾一使用就馬上用酒精消毒」、「我也做得差不多～」、「洗手的方式也很重要，常常看到一堆覺得有沾到水就好的人」、「推觀念，自己有些地方沒有確實做好，感謝」。（編輯：郭佩蓉）



