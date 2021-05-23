王國材視察全國17座機場大消毒　明天換港口

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王國材指出，自去年初新冠肺炎疫情爆發後，全國17座機場即全面加強清消作業，只要有國際線航班入境，與旅客動線有關的區域，就立即執行清消，公共區域清消頻率則自每天3次提高為6次，並於每天深夜執行一次深入清消。
指揮中心宣布雙北提升為三級警戒後，王國材說，包括松山機場及與松機有航班往來的所有機場，清消頻率已經提升為每小時一次，並將原本每天深夜於公共區域執行的深度清消，擴及航站所有區域。19日三級警戒擴及全國後，相關措施也擴及全國17座機場。
王國材表示，機場是國內與國外、本島與離島間往來的重要門戶，進出旅客都有跨境性質，進出人員也相對複雜，為了預防旅客帶有病毒，或者遭感染，因此特別要求民航局與桃機公司執行這次「總清消」，也希望旅客進出機場能遵守防疫規定，戴口罩、勤洗手，大家一起度過這波難關。
林國顯則說，去年疫情爆發後，民航局與桃機公司即針對第一線的督導人員與清潔人員加強訓練與要求，國際線入境旅客所經動線，採「逐班」模式清消，旅客可能接觸的廁所、扶手至ATM的按鍵，都會徹底消毒。
林國顯強調，機場的清消作業，是所有區域與動線，都系統性地徹底清消，所有環節，都必須反覆、徹底執行，希望國人能暫時忍受一時的不便，和政府一起打贏這場防疫戰爭。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。