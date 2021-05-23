12星座小心中招！土星將「逆行140天」　這1位需注意健康

即日起，土星逆水瓶140天，你中招了嗎？塔羅牌艾菲爾老師就分享了此次「土星逆行」對12星座的影響，老師也提醒，記得要參考太陽及上升星座，快揪家人朋友一起來看看吧！





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▲塔羅牌艾菲爾老師表示，土星將逆行140天，12星座要小心中招，這1位需要注意身體健康。（示意圖／取自pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師表示，土星將逆行140天，12星座要小心中招，這1位需要注意身體健康。（示意圖／取自pixabay）

12星座【土星逆行】關鍵詞

白羊【友誼破裂】金牛【職場小人】





雙子【不宜外出】巨蟹【錢財虧損】





獅子【伴侶逼婚】處女【注意健康】





天秤【為愛傷神】天蠍【綁手綁腳】





射手【人際卡卡】魔羯【錢不夠花】





水瓶【壓力山大】雙魚【內心恐慌】





塔羅牌艾菲爾老師表示，目前的天空中「冥王星」已經從4/27開始於摩羯座逆行了，冥王星代表「摧毀、陰險、慾望、極端、暴力、殘酷」，當冥王星逆行時，我們壓抑在內心深處、不想被人發現的慾望，都很可能跑出來作亂；另外也容易被同事間、或身邊人的權力鬥爭所波及。





繼冥王星之後，接下來逆行的就是今天的主角「土星」，土星從今（23）日開始逆行於「水瓶座」，直到10／10才恢復順行，逆行長達140天。隨著土星逆行，我們明顯感到生活中各種事業、愛情、金錢的壓力排山倒海而來，心情也變得悲觀、沮喪，計劃的推展也快不起來，甚至急了反而還容易失敗，造成反效果。現在就跟老師來看看土星逆行帶來的影響。





【土星逆行的影響】





土星掌管考驗和責任，在土逆的期間（5/23～10/10），我們所承受的業力等於是雙倍的，影響著各方面的運勢，尤其會感受到自己的壓力變大、責任變重、身上也多了許多束縛跟枷鎖，如果你之前有什麼地方做錯了、或是走偏了，像是你在感情中跟對方原本就有裂痕，還不好好努力修補，那麼土逆期間的這一段關係就會結束；工作上如果你過往渾渾噩噩度日，那麼土逆期間你會受到雙重考驗、工作方面岌岌可危。不過另一方面，如果你過去一步一腳印，穩定踏實，在感情裡也跟伴侶甜甜蜜蜜、敞開心胸溝通，那麼土逆期間也會迎來好的結果。





另外，土星是「摩羯座」和「水瓶座」的守護星，當守護星開始逆行時，這兩個星座的負面意義，就會更大幅的展現出來，固執的人更加堅持己見、難以溝通；叛逆的人更無法接受到束縛，而做出激烈的抵抗。也會伴隨著心情沮喪，事情延遲等問題！





【土逆的課題】





土星逆行使我們內心的夢幻泡泡破滅，清楚的認知到現在我們所在的位置，我們的能力到什麼程度，它使我們清楚意識了自己能力所及的範圍，再高再遠的理想，如果能力未及，那麼都是枉然，只能夠一步一腳印的從頭開始打拼、努力。土逆你需要整合現在和過去，那麼什麼事最重要呢？過去的你又逃避了什麼？土星都會一一的把問題攤在你面前，逼著你去面對並且做出選擇，這是一份你逃離不了的責任。建議你，在土星逆行期間好好看清自己的心，與正視遇上的難題，積極勇敢一點，因為你將因此而茁壯成長。





【面對土逆的正面心態】





每個行星在天上運行，為你我帶來各種能量，這就像是份禮物。在土逆期間，它當然不免俗，也會為12星座每個人，都帶來一份禮物，只是這份禮物多半會是個考驗，我們可藉由通過這些人生逆境的考驗，就可以學會人生重要事件的背後，要帶給你真正的含義，「使被考驗的人，成長茁壯」。（編輯：郭佩蓉）





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