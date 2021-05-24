不識字拒填實聯制！阿嬤「1句詛咒」他無奈：已經夠忙了

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等到原PO上前教時，對方卻一直跳針「我不識字、我不會寫」，這讓他相當傻眼，因為這名阿嬤前幾天就來過，當時還配合寫實聯制，如今卻自己不識字。由於阿嬤不願配合防疫措施，只能請對方回去叫家人來幫忙繳費，沒想到阿嬤立馬爆氣，對著店員們罵「你們都會得到肺炎！」
原PO解釋，不是不願意教阿嬤，但如果都幫忙寫，那就不用補貨、整理了，也無奈的說「只會倚老賣老而已，教妳也不要，走到哪都有實名制，那你乾脆在家都不要出門，就不會要你寫了...沒有教教他們怎麼寫實名制，或者帶個手機出門，傳簡訊就好了啊！」
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「疫情期間拜託配合一下，身為店員真的很怕」、「這種人真是無知又固執」、「超商真的是能看到一堆這種人」、「自稱連實聯制用紙本簽名都不會的人，簽名領錢的時候就自動都會了」。另外，也不少人建議，「帶印章出門吧」、「給長輩刻個印章好了，如果連印章都不會用我看也沒救了」、「我是刻連續章給不識字的阿母用」。
如果有民眾不識字而無法填寫，可以選擇「簡訊實聯制」，只要打開手機選擇掃描功能，如果是沒有照相功能的手機也可以透過疾管署的LINE官方帳號「疾管家」的功能右上角，點選「實聯制掃碼」；接著對準店家的「QR CODE」掃描，按下連結後就會跳出現場「場域代碼」簡訊與「收件人1922」，確認完畢送出即可完成。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。