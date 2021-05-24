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機動篩檢站醫護未著全套隔離衣？侯友宜：完全依中央指引

▲新北市政府表示，機動篩檢站醫護同仁穿著是依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引的醫療防護裝備。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府表示，機動篩檢站醫護同仁穿著是依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引的醫療防護裝備。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-24 10:21:22

一名整形科醫師昨（23）日於臉書批新北市政府的板橋戶外機動篩檢站，醫護人員竟穿「簡單拋棄式隔離衣」且沒有設有冷氣，若醫護人員穿著全套的隔離衣，恐導致熱衰竭或中暑；新北市長侯友宜表示，醫護同仁的穿著，是依照中央感染管制措施指引的醫療防護裝備！」

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整形外科醫師朱志凱在臉書PO分享一張照片指出，站在隔板後是主動支援的基層醫師，可看到他們只穿著簡單的拋棄式隔離衣，並不是完整保護的隔離衣；此外，永和耕莘醫院鄒院長5月21日奉新北市政府、衛生局命令，在新北市中和區山北社區活動中心開設「中和區社區篩檢站」，卻遭受當地里長、居民非常嚴重的抗議，但新北政府並沒給予全力的支持，只能委屈獨自承擔責任！

對此，侯友宜昨晚在臉書PO文說，在板橋開設臨時性質、為期3天的「機動篩檢站」，針對熱區民眾執行快篩，非常感謝每位專程趕來支援的基層醫師，他們每一個人都是防疫英雄；機動篩檢站醫護同仁穿著是依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引的醫療防護裝備，身上穿的是防潑水醫療防護衣，同時也採用高規格的採檢隔板，絕對重視醫護同仁的防護與健康。

侯友宜非常感謝這些防疫英雄，在這樣臨時性的室外環境下，仍然秉持專業精神，執行篩檢任務，晚上也和同仁們檢討，面對嚴峻的疫情，如果還有同樣的需要，是不是可以有更好的工作環境；基於防疫優先，一切的作為，都應以防疫做為第一考量，對於「我們的考慮不周，造成的困擾，我覺得很抱歉，也謝謝所有朋友們的鼓勵和批評，相信出發點都是好的，更相信會做得更好。」

朱志凱今日又臉書PO文回應，但很遺憾第一時間PO文時，因不夠專業也沒查證，把拋棄式隔離衣誤植為雨衣，造成許多人的誤會，甚至被其他網路平台轉貼或特定人士利用並縫插針；對於這個錯誤深切檢討，因為錯就是錯，沒什麼好找藉口，但絕不像有些人所說是刻意誤導或是和某某網軍配合，但如果有因這個錯誤造成新北市衛生局和笫一缐醫護人員的困擾，他深感抱歉。

▲新北市社區篩檢站。（圖／新北市政府提供）
▲新北市社區篩檢站。（圖／新北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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