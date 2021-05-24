機動篩檢站醫護未著全套隔離衣？侯友宜：完全依中央指引

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對此，侯友宜昨晚在臉書PO文說，在板橋開設臨時性質、為期3天的「機動篩檢站」，針對熱區民眾執行快篩，非常感謝每位專程趕來支援的基層醫師，他們每一個人都是防疫英雄；機動篩檢站醫護同仁穿著是依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引的醫療防護裝備，身上穿的是防潑水醫療防護衣，同時也採用高規格的採檢隔板，絕對重視醫護同仁的防護與健康。
侯友宜非常感謝這些防疫英雄，在這樣臨時性的室外環境下，仍然秉持專業精神，執行篩檢任務，晚上也和同仁們檢討，面對嚴峻的疫情，如果還有同樣的需要，是不是可以有更好的工作環境；基於防疫優先，一切的作為，都應以防疫做為第一考量，對於「我們的考慮不周，造成的困擾，我覺得很抱歉，也謝謝所有朋友們的鼓勵和批評，相信出發點都是好的，更相信會做得更好。」
朱志凱今日又臉書PO文回應，但很遺憾第一時間PO文時，因不夠專業也沒查證，把拋棄式隔離衣誤植為雨衣，造成許多人的誤會，甚至被其他網路平台轉貼或特定人士利用並縫插針；對於這個錯誤深切檢討，因為錯就是錯，沒什麼好找藉口，但絕不像有些人所說是刻意誤導或是和某某網軍配合，但如果有因這個錯誤造成新北市衛生局和笫一缐醫護人員的困擾，他深感抱歉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。