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外送千元藥妝等嘸！她查訂單見「1幕」愣了　眾秒喊有鬼

▲有網友訂了千元藥妝品外送，結果等了3小時，才發現APP顯示「已送達」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有網友訂了千元藥妝品外送，結果等了3小時，才發現APP顯示「已送達」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 11:23:31

台灣本土疫情爆發，許多民眾都選擇待在家中，並使用「無接觸」外送服務避免增加感染風險。不過，就有網友訂了1025元的藥妝，並備註放「4樓門口」，卻等了3小時都還沒收到，結果一查訂單發現「已送達」，但她查看外送員回報的送達照，竟是在馬路邊，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。

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原P在《爆料公社》表示，22日透過外送APP訂了藥妝類商品1025元，並備註「放在4樓的門口」，但她等了3小時都沒收到商品，結果一查訂單才發現，訂單竟然呈現已經送達，更扯的是她不但沒收到商品，也沒有收到外送員的聯繫。

於是原PO只好回報客服，沒想到隔天收到的信竟寫著「經調查後，外送員有依照指示把商品放在4樓門口」，但她查看外送員回報的已送達的照片，卻明顯是在馬路旁，而且信中還提到，她在1年前曾因餐點問題退費一次，所以這次不能退費，她看完不禁質疑「這跟1年前有何關聯？而且馬路旁跟跟4樓門口，會不會差太多？」

▲原PO查看外送員回報的已送達照片，竟然是在馬路旁，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自《爆料公社》
▲原PO查看外送員回報的已送達照片，竟然是在馬路旁，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）
事後，原PO也調出4樓門口的監視器，發現根本沒有外送員的身影，所以再次提出申請退費，但回應卻始終一樣，讓她忍不住哭喊「只想退回自己的錢，賺錢不易，我有老有小呀！」

許多網友看完也紛紛回應，「原來只有要有附照片就可以了…」、「這樣太過分了吧」、「這照片根本隨便拍大馬路啊」、「直接報案比較快，很明顯你的東西被A走了」、「這根本有鬼，感覺東西被拿走了」、「這到底是什麼心態…」、「直接截圖了啦，證明當時沒有外送員」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.75%67.25%
2021-05-21-2021-05-24
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