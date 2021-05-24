外送千元藥妝等嘸！她查訂單見「1幕」愣了　眾秒喊有鬼

我是廣告 請繼續往下閱讀
於是原PO只好回報客服，沒想到隔天收到的信竟寫著「經調查後，外送員有依照指示把商品放在4樓門口」，但她查看外送員回報的已送達的照片，卻明顯是在馬路旁，而且信中還提到，她在1年前曾因餐點問題退費一次，所以這次不能退費，她看完不禁質疑「這跟1年前有何關聯？而且馬路旁跟跟4樓門口，會不會差太多？」
事後，原PO也調出4樓門口的監視器，發現根本沒有外送員的身影，所以再次提出申請退費，但回應卻始終一樣，讓她忍不住哭喊「只想退回自己的錢，賺錢不易，我有老有小呀！」
許多網友看完也紛紛回應，「原來只有要有附照片就可以了…」、「這樣太過分了吧」、「這照片根本隨便拍大馬路啊」、「直接報案比較快，很明顯你的東西被A走了」、「這根本有鬼，感覺東西被拿走了」、「這到底是什麼心態…」、「直接截圖了啦，證明當時沒有外送員」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。