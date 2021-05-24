好市多結帳等超久！「18字公告」她愣：盡力了　萬人全讚

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▲原PO結帳時發現輸送帶上有公告寫著「防疫期間，輸送帶僅提供一組會員放置商品」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

▲原PO發文希望現在正是防疫非常時期，希望大家能互相體諒。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對於民眾搶購潮一事，經濟部就表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）