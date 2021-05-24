全家人「同時腹瀉」怕染疫！真相讓她哀號：下次不敢了
由於台灣疫情爆發，因此許多民眾只要出一點點症狀，就會擔心自己是否確診。近日，就有網友分享，一家三口的午餐是韭菜水餃，沒想到吃完後開始狂拉肚子，讓她忍不住擔心是否染疫，結果是因為午餐前吃了一種水果，混合才導致腹瀉，貼文一出，網友也直呼「長知識」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-24 12:30:23
原PO在《Dcard》表示，爸爸日前買了一顆超大顆的西瓜，於是他們很開心的切來吃，之後午餐接著吃媽媽包的韭菜水餃，怎料，吃飽後她卻開始肚子痛，就連爸爸、媽媽兩人也出現同樣的症狀，這讓三人開始擔心是不是新冠肺炎，因為其中一項症狀即是「腹瀉以及腹痛」。
原PO想了很久之後，忍不住懷疑「是不是食物有問題？西瓜跟韭菜可以一起吃嗎？」於是只好上網尋求解答，這才知道「韭菜有促進消化的功效，西瓜有滑腸的功效，兩者放在一起吃很可能導致腹瀉」，她看完相當傻眼，並說「大家學到了嗎？西瓜跟韭菜要分開吃哦！不然會像我一樣在廁所狂拉」。
真相曝光後，網友們也紛紛回應，「長知識了」、「天然通便劑？」、「欸不是，誰會這樣吃啊」、「便秘的我：筆記筆記」。另外，也有不少人哀號，「糟糕！我今天才剛吃完西瓜接著吃韭菜水餃，下午想說便秘很久還吃了會拉肚子的藥」、「我晚餐吃了韭菜水餃和西瓜，是不是應該先去霸佔廁所了」、「難怪我今天也拉肚子！」。（編輯：許智超）
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