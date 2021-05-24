  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

確診者最小才出生2個月　林右昌建議全國三級警戒延長2週

▲基隆市長林右昌今（24）日表示，基於「三個不明」及「二個穩定」，建議中央防疫指揮中心應該將全國的三級警戒再延長兩週。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今（24）日表示，基於「三個不明」及「二個穩定」，建議中央防疫指揮中心應該將全國的三級警戒再延長兩週。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-24 12:29:08｜2021-05-24 12:34:08

基隆市長林右昌今（24）日公布部分確診者在的公共場所活動史，除宣布安樂市場自明今（25）日起停業至6月3日零時；此外，基於「三個不明」及「二個穩定」，建議中央防疫指揮中心應該將全國三級警戒再延長兩週。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林右昌在今日上午的線上記者會中，公布2例確診者的公共場所活動史，其中案3835是40多歲的女性，在5月8日至12日的下午至深夜，曾在孝四路小姑娘小吃店工作；並在5月15、18、19日上午，前往七堵區南興市場採買。

另案4090是案3688的母親，在5月9、10、16、17及19日的中午左右，曾前往安樂區樂一路安樂市場採買，雖然該案還有很多活動足跡，但都還在進行疫調中；因此，市府宣布安樂市場自明日起停業至6月3日零時。

林右昌也說明幾個案例，包括案4092是70多歲的長者，平日在高士振診所進行洗腎，由於嚴重重聽，目前無法進行疫調；此外，案4369剛出生2個月，是成功市場案3519的家人，雖然目前無症狀，但為求謹慎仍安排入院收治。

林右昌指出，包括成功市場、小姑娘小吃店以及果菜市場的幾個案例，由於感染源不明，都讓市府相當憂心；他特別指示成立專案小組，針對確診者的核心區及外圍進行分階層的匡列，並且透過科技工具匡列可能有密切接觸的對象。

林右昌也強烈建議中央，基於「三個不明」及「二個穩定」，應該將全國三級警戒延長兩週；三個不明包括第一：許多確診者至今失聯不知去向、第二：許多個案感染來源不明，及第三：疫情往首都圈以外縣市擴散的跡象不明。

至於「二個穩定」，第一要穩定校園，持續傳出有學齡兒童與學生確診案例，相信家長及教師都無法安心，第二要穩定疫情，6月12日開始是3天的端午連假，一旦解除三級警戒，導致民心鬆懈，兩週來的嚴格防疫很可能前功盡棄。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
0%0%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
100%0%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.06%66.94%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀