確診者最小才出生2個月　林右昌建議全國三級警戒延長2週

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另案4090是案3688的母親，在5月9、10、16、17及19日的中午左右，曾前往安樂區樂一路安樂市場採買，雖然該案還有很多活動足跡，但都還在進行疫調中；因此，市府宣布安樂市場自明日起停業至6月3日零時。
林右昌也說明幾個案例，包括案4092是70多歲的長者，平日在高士振診所進行洗腎，由於嚴重重聽，目前無法進行疫調；此外，案4369剛出生2個月，是成功市場案3519的家人，雖然目前無症狀，但為求謹慎仍安排入院收治。
林右昌指出，包括成功市場、小姑娘小吃店以及果菜市場的幾個案例，由於感染源不明，都讓市府相當憂心；他特別指示成立專案小組，針對確診者的核心區及外圍進行分階層的匡列，並且透過科技工具匡列可能有密切接觸的對象。
林右昌也強烈建議中央，基於「三個不明」及「二個穩定」，應該將全國三級警戒延長兩週；三個不明包括第一：許多確診者至今失聯不知去向、第二：許多個案感染來源不明，及第三：疫情往首都圈以外縣市擴散的跡象不明。
至於「二個穩定」，第一要穩定校園，持續傳出有學齡兒童與學生確診案例，相信家長及教師都無法安心，第二要穩定疫情，6月12日開始是3天的端午連假，一旦解除三級警戒，導致民心鬆懈，兩週來的嚴格防疫很可能前功盡棄。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。