  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／小吃店違規營業8人群聚　警查獲函送衛生局裁罰

▲大園分局昨天查獲觀音區中山路一段一處附設KTV的小吃店，室內有8人群聚，警方蒐證後函請衛生局裁罰。（圖／大園分局提供）
▲大園分局昨天查獲觀音區中山路一段一處附設KTV的小吃店，室內有8人群聚，警方蒐證後函請衛生局裁罰。（圖／大園分局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-05-24 13:28:51

疫情持續嚴峻，全國各地進入第三級警戒，桃園市八大行業及網咖、電子遊戲場等休閒娛樂場所暫停營業至6月8日，但仍有業者無視防疫規定，大園警分局新坡派出所於昨（23）日晚間，在觀音區中山路一段上查獲一處附設KTV的小吃店，室內有8人群聚，警方蒐證後函請衛生局裁罰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大園警方表示，為防止八大行業等休閒娛樂場所未依規定停業，形成防疫破口，警方持續加強巡查，避免業者化明為暗私自營業。新坡派出所員警於23日21時許，至觀音區一間小吃店巡查，陳姓負責人走出店門後，店內人員隨即將門關上試圖躲避查緝，警方覺得可疑當場要求負責人開門配合臨檢。

警方進入店內查看，分別在1樓前廳及KTV包廂、2樓房間等處所，共查獲8名男女群聚，業者聲稱在場都是親友及住客，未對外營業，由於現場沒有實施實名制登記，亦無量測體溫設備，涉嫌違反相關防疫規定，警方蒐證後依法函請衛生局裁罰。

警方呼籲，三級警戒期間，防疫措施更加嚴格，未依規定佩戴口罩者，將依照「傳染病防治法」處以新臺幣3000元至1萬5000元罰鍰；另違規聚會、參加宗教活動、特定場所未依規定停業者，也將依法開罰6萬至30萬元，請民眾切勿心存僥倖以身試法。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
0%0%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
100%0%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.06%66.94%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀