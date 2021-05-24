影／小吃店違規營業8人群聚　警查獲函送衛生局裁罰

疫情持續嚴峻，全國各地進入第三級警戒，桃園市八大行業及網咖、電子遊戲場等休閒娛樂場所暫停營業至6月8日，但仍有業者無視防疫規定，大園警分局新坡派出所於昨（23）日晚間，在觀音區中山路一段上查獲一處附設KTV的小吃店，室內有8人群聚，警方蒐證後函請衛生局裁罰。
記者李春台/桃園報導
2021-05-24 13:28:51
大園警方表示，為防止八大行業等休閒娛樂場所未依規定停業，形成防疫破口，警方持續加強巡查，避免業者化明為暗私自營業。新坡派出所員警於23日21時許，至觀音區一間小吃店巡查，陳姓負責人走出店門後，店內人員隨即將門關上試圖躲避查緝，警方覺得可疑當場要求負責人開門配合臨檢。
警方進入店內查看，分別在1樓前廳及KTV包廂、2樓房間等處所，共查獲8名男女群聚，業者聲稱在場都是親友及住客，未對外營業，由於現場沒有實施實名制登記，亦無量測體溫設備，涉嫌違反相關防疫規定，警方蒐證後依法函請衛生局裁罰。
警方呼籲，三級警戒期間，防疫措施更加嚴格，未依規定佩戴口罩者，將依照「傳染病防治法」處以新臺幣3000元至1萬5000元罰鍰；另違規聚會、參加宗教活動、特定場所未依規定停業者，也將依法開罰6萬至30萬元，請民眾切勿心存僥倖以身試法。
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