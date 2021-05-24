手寫實聯制資料當場愣住！全場見「亮點」秒懂：我也遇過
台灣本土疫情持續升溫，目前全台進入三級防疫警戒，民眾若是要到任何店家消費都要實聯制進場，看是要手寫或者掃描QR Code都可以。不過，近日就有網友分享自己去消費時，手寫填實聯制表單卻讓他笑了出來，其原因曝光之後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-24 13:45:23｜2021-05-24 13:45:29
一名網友在「路上觀察學院」貼文指出「實聯制進場，一個人日期寫錯後面通通錯哈哈哈哈」只見貼出的照片，從最上面的日期原本寫著「5/21」，結果到第八格的時候突然歪樓變成「7/21」，而後面的幾位客人也都跟著寫「7/21」，直到第12格才又變回「5/21」，原PO這才解釋「第12格就是我把他校正回來的」。
貼文一出，網友紛紛回應「來自未來的消費，你敢信」、「有部分來自未來的客人」、「沒關係，三個月後還可以校正回歸」、「笑死，根本就是默默地填寫」、「真的會跟著上一個人寫，原PO校正的回來真的很厲害」、「防疫生活小確幸ㄟ，發現這個好笑的事」、「我懂，上次有客人不小心寫成16/5，下面的人也都寫16/5」、「其實是盲從社會實驗啦，哈哈哈」、「我也遇過整排寫錯，寫成6/19，想說不是5/19嗎，怎麼都寫錯哈哈哈」
而目前實聯制除了可以手寫資料外，掃描QR code實聯制其實非常簡單，民眾只要掃完之後，上方就會跳出店家的場所代碼連結，點擊連結後，將該代碼以訊息的方式傳送給1922，如此一來就能完成實聯制登記；另外，也可以使用疾管家官方LINE帳號，開啟掃描功能，掃描店家QR Code，按下連結並發送簡訊；若是民眾手機沒有照相功能，民眾只要打開簡訊功能，在收件人輸入1922，訊息欄位輸入店家代碼再發送簡訊即可完成登記。（編輯：張嘉哲）