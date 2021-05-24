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手寫實聯制資料當場愣住！全場見「亮點」秒懂：我也遇過

▲因應疫情升溫，國內賣場、連鎖餐飲店都紛紛推行實聯制。（示意圖／記者彭夢竺拍攝）
▲因應疫情升溫，國內賣場、連鎖餐飲店都紛紛推行實聯制。（示意圖／記者彭夢竺拍攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 13:45:23｜2021-05-24 13:45:29

台灣本土疫情持續升溫，目前全台進入三級防疫警戒，民眾若是要到任何店家消費都要實聯制進場，看是要手寫或者掃描QR Code都可以。不過，近日就有網友分享自己去消費時，手寫填實聯制表單卻讓他笑了出來，其原因曝光之後，引發熱議。

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一名網友在「路上觀察學院」貼文指出「實聯制進場，一個人日期寫錯後面通通錯哈哈哈哈」只見貼出的照片，從最上面的日期原本寫著「5/21」，結果到第八格的時候突然歪樓變成「7/21」，而後面的幾位客人也都跟著寫「7/21」，直到第12格才又變回「5/21」，原PO這才解釋「第12格就是我把他校正回來的」。

▲網友分享實聯制手寫資料時，有民眾誤寫7/21，結果後面全部跟著歪樓，引發討論。（圖/路上觀察學院）
▲網友分享實聯制手寫資料時，有民眾誤寫7/21，結果後面全部跟著歪樓，引發討論。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，網友紛紛回應「來自未來的消費，你敢信」、「有部分來自未來的客人」、「沒關係，三個月後還可以校正回歸」、「笑死，根本就是默默地填寫」、「真的會跟著上一個人寫，原PO校正的回來真的很厲害」、「防疫生活小確幸ㄟ，發現這個好笑的事」、「我懂，上次有客人不小心寫成16/5，下面的人也都寫16/5」、「其實是盲從社會實驗啦，哈哈哈」、「我也遇過整排寫錯，寫成6/19，想說不是5/19嗎，怎麼都寫錯哈哈哈」

而目前實聯制除了可以手寫資料外，掃描QR code實聯制其實非常簡單，民眾只要掃完之後，上方就會跳出店家的場所代碼連結，點擊連結後，將該代碼以訊息的方式傳送給1922，如此一來就能完成實聯制登記；另外，也可以使用疾管家官方LINE帳號，開啟掃描功能，掃描店家QR Code，按下連結並發送簡訊；若是民眾手機沒有照相功能，民眾只要打開簡訊功能，在收件人輸入1922，訊息欄位輸入店家代碼再發送簡訊即可完成登記。（編輯：張嘉哲）

▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
0%0%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
100%0%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.06%66.94%
2021-05-21-2021-05-24
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