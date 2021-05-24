餐飲禁內用、外送需求大 新北籲平台業者落實零接觸送餐
因應嚴峻的疫情，新北市長侯友宜23日宣布，餐飲業、美食街等其他提供餐飲內用的營業場所，全面停止內用，一律改採外帶或外送，也讓外送需求大增；為此，新北市政府勞工局今（24）日透過電話、發函方式，提醒業者務必落實「零接觸、運用線上支付」等措施。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-24 15:22:24
勞工局長陳瑞嘉指出，勞工局今日即已透過電話、發函的方式，提醒業者務必落實「零接觸、運用線上支付」等措施，減少人與人間接觸機會，避免增加外送員染疫風險；據新北市餐飲代購派送人員職業工會回報，目前包含Foodpanda及Uber Eats兩大平台，皆已關閉現金支付功能。
陳瑞嘉呼籲，外送員將餐點送達，煩請消費者儘量在一樓取餐，保持通風與安全距離為宜，也補充一樓取餐絕非強制實施，例如針對行動不便者及長輩，仍可與外送員溝通送餐上樓；此外，最近天氣已提前進入異常高溫的環境，提醒平台業者應提供良好吸濕透氣的工作服。
陳瑞嘉表示，業者應遵循勞動部頒布的指引，做好熱危害預防安全衛生教育訓練與宣導；至於外送員務必做好個人自主健康管理，同時準備可適度降低體溫的物品或設備，如冷水、冷毛巾等，適時補充飲水和電解質飲料，有狀況不要強行接單，並於蔭涼處待餐，才能避免發生熱危害。
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