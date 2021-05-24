野球名人房／興農隊史最佳十人怎麼排？鍾重彩大讚黃忠義
《野球名人房》日前推出的「兄弟隊史最佳十人」廣受好評，許多網友希望可以分析其他像是興農牛、統一獅等歷史悠久的球隊。因此這集的《野球名人房》邀請「資深球評」、同時也是前俊國熊教練鍾重彩來選出「興農隊史最佳十人」。
運動中心/綜合報導
2021-05-24 20:00:05
興農牛隊培育出許多優秀的好手，像是張泰山、勇壯、黃忠義、王傳家等等，更早期的俊國熊隊則有張天麟、張耀騰、吳思賢，每個位置都非常競爭，在投手的部分鍾重彩一開始選擇勇壯，但後來覺得林朝煌也不錯，在只能選一位的情況下，鍾教練還是選擇了「千K強投」勇壯，可見「最佳十人」這問題對鍾教練來說是一大考驗。
鍾重彩過去曾任台中市新民商工教練，因緣際會到俊國熊隊，也培育出許多好手，包括我們的主持人「東哥」黃忠義，鍾重彩對黃忠義讚譽有加，不僅解釋東哥為何叫「內野魔術師」，還一起回憶當時如何「戲耍」鍾教練的另一位學生陳瑞振。
鍾重彩如此稱讚東哥，最佳十人名單當然不會少了他，看得出鍾重彩過去於俊國任教時，有多欣賞黃忠義這位球星。
至於其他位置，鍾重彩會如何安排？他的名單是否也跟你想法一樣呢？有興趣的觀眾及聽眾朋友，5/24（一）晚間十點，記得準時鎖定《野球名人房》！（編輯：吳忠育）