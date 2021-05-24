價格與工業用水接近　鄭寶清：海水淡化是解決水荒好方案

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鄭寶清強調，雖然海水淡化的水費比現在的用水貴的一些，但若把成本費用考量進去，海水淡化只需要基本的設備，無須找地、蓋水庫，也不用花錢疏濬，只要機器造好後就不停地生產。最重要是它供給線很短，可以直接供給水源，台灣西部很多工廠，海岸線就在旁邊供水便利，等於是把水庫設在海洋裡，而不是設在山上。
鄭表示，目前政府賣給用水大戶（工業）約每噸水費12元，一般家庭戶則每度基本為7塊多，海水淡化成本約14元-15元/噸，雖然感覺較貴，但若將找土地、蓋水庫、拉管線、疏濬、除汙等成本加進去，其實兩者相差並不多。而且水庫儲水後還要經過很多道程序才提供民眾使用，但海水淡化卻可直接供水。
鄭寶清以他的台鹽經驗表示，以前台鹽抽海水提煉精鹽，分離出來的海水是直接倒掉的，但他接手台鹽之後把這些水留起來，研發鹼性海洋水，一年就可以賣八千萬瓶。台積電也曾來接洽購水，但因為當時政府提供的水太便宜，台鹽的淡化水是政府價的三倍左右，所以沒有談成。
鄭寶清提到，台灣發展海水淡化甚至可以創造出另一個護國產業，外銷海水淡化技術到全世界。未來水荒問題解決，現有的水庫可以發揮其他用途，例如水庫的水拿來做水力發電、灌溉、休閒，或者可做備援水源使用，可以一次就解決缺水缺電缺土地缺勞工等五缺問題。