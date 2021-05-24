買到全聯「滑嫩美食」！人妻嗨翻 細看感嘆：大家辛苦了
近期台灣疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增334例本土個案，另有校正回歸本土個案256例。為加強相關防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前就宣布，自5月19日至5月28日止，提升全國疫情警戒至第三級，消息一出也讓不少民眾深怕未來出門更加困難，因而急著到超市、賣場等地搶購物資。對此，就有一名人妻指出，到全聯發現架上只剩一盒豆腐，讓她趕緊拿走，但細看後立馬發現疑點，讓她心疼直喊「真的是辛苦了」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-24 16:41:05｜2021-05-24 17:14:28
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示自己到全聯後發現架上的豆腐只剩下一盒，隨即衝上前趕緊搶購。但拿到手後，她無奈指出「隊友說那是肉，不是豆腐」，原來豆腐上的標籤疑似被搞錯，竟被貼上「雞里肌肉-冷藏肉」的售價標籤，這也讓原PO心疼向員工喊話「這段時間真的是辛苦了！」
貼文一曝光，就引來不少網友留言，「差點以為連豆腐都漲這麼多」、「差點嚇到」、「新產品里肌肉板豆腐」、「天龍豆腐」、「這價格不對吧！！」、「新雞肉」、「好特別的肉」、「沒關係，都是蛋白質」、「我讀書少，可別騙我」。
其中還有人心疼直呼「工作人員太辛苦了」、「員工真的累了」、「大家都累了」、「生鮮人員都加班超時⋯超辛苦的」、「應該是貼一貼就被叫去支援收銀了」、「哈哈誰在工作上從來不會出錯，人非聖賢孰能無過」、「他們真的辛苦了」。
對於民眾搶購一事，經濟部就曾表示，經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）
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