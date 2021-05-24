小時候常吃「經典泡麵」絕版了！全場淚喊：都直接買一箱

台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光，不過也有一些「經典泡麵」停產後，讓民眾只能在記憶中回味，對此，就有一名男網友提及一款小時候經常吃的泡麵，貼文一出，立刻掀起熱議。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「小時候常吃的泡麵」為題發文並附上圖片，表示「我一直很好奇現在這種泡麵，哪邊還找得到」，因為他前陣子突然看到這張圖，也讓他超想念該泡麵的味道，「好想去再把它買來吃，你各位以前常吃嗎」？





▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「小時候常吃的泡麵」為題發文並附上圖片。（圖／翻攝自《Dcard》）

而從圖片中，可以看到大大的「Ｑcup」字樣，口味則有相當多種，像是「什錦鮮蔬、味增豬肉、長崎海鮮、泡菜海鮮、信洲辣味增、培根馬鈴薯和和風咖哩」。





貼文一出，掀起熱議，「超好吃，之前都買一箱」、「不知不覺才發現很多愛吃的都不見了」、「好懷念，小豬魚板」、「真的超爆好吃的！ 超愛味噌口味」、「Q cup 真的超好吃～以前吃都會慢慢一根根吃，怕一下子就吃完了」、「超級懷念的！小時候小鳥胃吃一碗就可以，現在大概要一次吃四碗才夠吧，最喜歡把小豬魚板放到最後才吃」、「海鮮真的超讚，然後要過吃那個厚厚的粉」、「小時候吃都剛剛好」、「我小時候都叫他豬豬泡麵」。





不過其中也有網友表示，「好吃，康師傅退出台灣了QQ」、「康師傅台灣沒有了」、「超好吃的為什麼康師傅要退出台灣」、「我以前找這個也找很久～問媽媽之後，他說康師傅退出台灣了，就沒有了」、「因為頂新事件吧 ？雖然有點懷念，但不吃也不會怎樣，還有很多好吃的泡麵」。（編輯：郭佩蓉）



