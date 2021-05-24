洗衣店老闆「1招」逼客戴口罩！3千人朝聖：好赤裸的威脅
近期台灣本土案例激增，因此許多店家都繃緊神經，只要進入店內一律戴口罩、實聯制，還得通過體溫測量才可進入。對此，就有網友分享，他看到某家洗衣店的公告，提醒客人「若沒戴口罩，就須先量體溫」，但沒想到最後8個字卻讓他看傻了，貼文一出，也引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-24 16:27:51｜2021-05-24 17:03:18
原PO在《路上觀察學院》表示，自己在台北市路過這家洗衣店時，無意間看到門口擺放著防疫公告，上頭寫著「敬告所有顧客：若您未戴口罩進入本店，本店必須測量您的體溫，確保安全」，不過最後的備註竟是「本店僅準備肛溫計」，讓他看了相當傻眼。
貼文曝光後，吸引3千多名網友按讚，紛紛推測「應該是老闆深怕有不戴口罩的客人，因此故意只準備肛溫計，間接逼客人都要戴上口罩才能進來洗衣」，「太人性化了！嚇死他們」、「用完就丟嗎？還是重複使用？」、「這樣應該沒人敢不帶口罩進店了吧」、「赤裸裸的威脅」、「備註：只有一支」、「大家該學習一下了吧」。
另外，也有不少人歪樓笑說，「結果更多人來排隊」、「小心等等更多人」、「結果太多人想量店裡大爆滿」、「麻煩進去前幫我們測量一下，甘溫」、「客人：我就是為此而來」、「該不會有人會故意不戴…」、「再冷漠的人，直腸也會是溫暖的」、「我又跳進來啦，我又跳出去啦……」、「麻煩褲子脫下，謝謝」。（編輯：許智超）
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