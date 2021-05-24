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洗衣店老闆「1招」逼客戴口罩！3千人朝聖：好赤裸的威脅

▲有網友路過某家洗衣店，看到門口貼著防疫公告，但最後「備註8字」卻讓他看傻了。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友路過某家洗衣店，看到門口貼著防疫公告，但最後「備註8字」卻讓他看傻了。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 16:27:51｜2021-05-24 17:03:18

近期台灣本土案例激增，因此許多店家都繃緊神經，只要進入店內一律戴口罩、實聯制，還得通過體溫測量才可進入。對此，就有網友分享，他看到某家洗衣店的公告，提醒客人「若沒戴口罩，就須先量體溫」，但沒想到最後8個字卻讓他看傻了，貼文一出，也引起網友熱烈討論。

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原PO在《路上觀察學院》表示，自己在台北市路過這家洗衣店時，無意間看到門口擺放著防疫公告，上頭寫著「敬告所有顧客：若您未戴口罩進入本店，本店必須測量您的體溫，確保安全」，不過最後的備註竟是「本店僅準備肛溫計」，讓他看了相當傻眼。

▲這張防疫公告，最後的備註竟是「本店僅準備肛溫計」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》
▲這張防疫公告，最後的備註竟是「本店僅準備肛溫計」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）
貼文曝光後，吸引3千多名網友按讚，紛紛推測「應該是老闆深怕有不戴口罩的客人，因此故意只準備肛溫計，間接逼客人都要戴上口罩才能進來洗衣」，「太人性化了！嚇死他們」、「用完就丟嗎？還是重複使用？」、「這樣應該沒人敢不帶口罩進店了吧」、「赤裸裸的威脅」、「備註：只有一支」、「大家該學習一下了吧」。

另外，也有不少人歪樓笑說，「結果更多人來排隊」、「小心等等更多人」、「結果太多人想量店裡大爆滿」、「麻煩進去前幫我們測量一下，甘溫」、「客人：我就是為此而來」、「該不會有人會故意不戴…」、「再冷漠的人，直腸也會是溫暖的」、「我又跳進來啦，我又跳出去啦……」、「麻煩褲子脫下，謝謝」。（編輯：許智超）

▲國內10天累計本土新冠肺炎確診人數達3592例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內10天累計本土新冠肺炎確診人數達3592例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
53.47%46.53%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
87.34%12.66%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.9%67.1%
2021-05-21-2021-05-24
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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