羅一鈞「跳級上台大」！學霸背景曝光　記者會高EQ被讚爆

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「20日指揮中心的記者會上，有媒體提問『現在有多家醫院淪陷』一事，我眉頭就皺了一下，但是疾管署副署長羅一鈞當時在會上回答，『剛剛這位記者用多家醫院淪陷這樣的字眼來形容，我們形容的是院內確診跟院內感染的事件，這些不管是醫護人員或是住院的病患，他們都不是有意要把這個病毒帶到醫院裡頭去』此外也不忘提醒外界，出門就要做好防疫措施，減少逗留醫院的時間，保護自已的同時也保護到了陪病者及醫護人員。
此外，隔天記者會上又有記者提問「多家醫院爆出醫護人員染疫，目前院內感染還是維持五家嗎？是否有最新數據？」結果羅一鈞不卑不亢地回答「每一個醫院，尤其是雙北的醫院都是我們共同生活圈照顧病人很重要的資產，每個醫護人員都是我們非常珍貴的夥伴，我想我不會用數據兩個字來形容院內感染或院內確診的事件。」
羅一鈞說「我想最重要的是每一次事件後，我們有沒有盡快地展開匡列、採檢、隔離，把防火牆建立，把疫情控制下來！最近這幾起事件，我們都有很快地建立防火牆，我們的醫護人員都可以在比較安全的環境下工作，過份地討論這樣的事件反而會增加我們醫護人員不被諒解以及污名化。」
羅一鈞接連兩天的高EQ表現，都讓王南琦表示「這樣的回答總是能安撫我因為這波疫情起的煩躁心」，而王南琦也上網查詢了羅一鈞的學歷資料，發現他「建國中學數理資優生一路跳級，全國榜首上台大醫學院，只唸6年就畢業。很多同學以各種花招免當兵可以快點當醫生賺錢，同期畢業生只有他和2名同學要服役。」
「不想呆呆當大頭兵的羅一鈞，竟然選擇到非洲馬拉威當外交替代役，熟悉醫療生態的朋友應該都知道，擔任公職是醫學院畢業生投資報酬率最低的選擇！全國榜首羅一鈞不僅選擇當一名防疫醫師，甚至曾經遠赴奈吉利亞調查兒童不明原因大規模死亡事件」。
王南琦文末大讚「羅一鈞副署長的個人經歷，只能說台灣真的很幸運，能夠有陳時中部長跟羅一鈞副署長等人組成的防疫團隊在前線替我們守護，我能做的，就是繼續乖乖待在家，期待瘟疫過後，我能夠成為一個更好更善良的人。」貼文曝光之後，截至目前為止已經有超過6萬人按讚分享，也有不少給指揮中心的各級長官加油打氣，期盼能快速度過這一波本土疫情的延燒。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。