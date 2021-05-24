羅一鈞「跳級上台大」！學霸背景曝光　記者會高EQ被讚爆

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『現在有多家醫院淪陷』一事

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

是否有最新數據？

我想我不會用數據兩個字來形容院內感染或院內確診的事件

過份地討論這樣的事件反而會增加我們醫護人員不被諒解以及污名化。

」