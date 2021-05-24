議員臉書稱媒合資源設社區篩檢站 侯友宜：早就預定好
中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增339例確定病例，分別為334例本土個案及5例境外移入個案，其中以新北市的177例最多，而板橋區43例為多；另校正回歸本土個案256例，以台北市148例最高，新北市99例居次。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-24 17:27:28
新北市長侯友宜表示，新北市目前有3631人居家隔離，確診人數為1771例，其中前三多的區域為板橋441例、中和267例、三重182例，今日公布的確診個案以板橋的43例最高，其次為中和26例、永和22例；此外，130位的確診失聯者也已經全數找到，有37位因為資料填寫不完整，93位沒接電話所致。
新北市政府警察局長黃宗仁指出，為避免確診失聯者趴趴走造成疫情的擴散，每個確診失聯的個案比照重大刑案成立專案小組，專責專人運用科技偵防技巧，截至5月23日止，新北市計130人確診失聯者，已全數尋獲；經查失聯的原因，多為確診者未接電話及所留聯絡的資料錯誤或不完整。
針對外界也關注新北市的醫療量能或經費設備是否不足？因為新北市議員王威元在臉書PO文，「三蘆社區篩檢站來了！威元媒合獅子會捐贈126萬，買2台工研院的檢疫站」？侯友宜回應，三重設置社區篩檢站是早就預定好，防疫的物資與整備就都已準備好，也希望中央在經費的撥補上能夠統合，齊力抗疫。
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