桃市新增25例本土個案足跡 家樂福、全聯和市場跑透透
中央疫情指揮中心今（24）日公布桃園市有25個新增本土確診案例，包括6例校正回歸，桃園市政府下午公布確診人數分布，桃園區9例最多，其次為中壢區6例、龜山區5例、觀音區2例，大園、大溪及蘆竹區各1例。
記者李春台/桃園報導
2021-05-24 18:18:04
市府公布的疫調足跡中，傳統市場有中壢的新明市場、興國市場和寶山黃昏市場，賣場部分則以全聯最多，共有中壢中美店、中山店，桃園區的大業店和福元店以及龜山文化店等5家分店都有足跡。此外，還有家樂福桃園大興店、桃園陽明公園、中壢億源藥局及8福大餛飩專賣店和平鎮的新宏汽車。
根據衛生局疫調結果，25例確診個案中，有萬華活動接觸史5人，確診者接觸者6人，尚在調查中14人，其中案4450、4451與案3851、3852為同住家人；案4452、4453為案3856同住家人；案4455、4732為案3439同住家人；案4724、4725為案4200同住家人，餘17例為獨立通報案。
市府新聞處長詹賀舜指出，今日6例的校正回歸個案並非地方通報延遲，而是指揮中心依個案居住地派案統計。
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