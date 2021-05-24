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桃市新增25例本土個案足跡　家樂福、全聯和市場跑透透

▲桃園市政府今天公布確診者足跡，曾出入相關場所民眾請於6月5日前進行自我健康檢測。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市政府今天公布確診者足跡，曾出入相關場所民眾請於6月5日前進行自我健康檢測。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-05-24 18:18:04

中央疫情指揮中心今（24）日公布桃園市有25個新增本土確診案例，包括6例校正回歸，桃園市政府下午公布確診人數分布，桃園區9例最多，其次為中壢區6例、龜山區5例、觀音區2例，大園、大溪及蘆竹區各1例。

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市府公布的疫調足跡中，傳統市場有中壢的新明市場、興國市場和寶山黃昏市場，賣場部分則以全聯最多，共有中壢中美店、中山店，桃園區的大業店和福元店以及龜山文化店等5家分店都有足跡。此外，還有家樂福桃園大興店、桃園陽明公園、中壢億源藥局及8福大餛飩專賣店和平鎮的新宏汽車。

根據衛生局疫調結果，25例確診個案中，有萬華活動接觸史5人，確診者接觸者6人，尚在調查中14人，其中案4450、4451與案3851、3852為同住家人；案4452、4453為案3856同住家人；案4455、4732為案3439同住家人；案4724、4725為案4200同住家人，餘17例為獨立通報案。

市府新聞處長詹賀舜指出，今日6例的校正回歸個案並非地方通報延遲，而是指揮中心依個案居住地派案統計。

▲桃園今日公布確診足跡，全聯有5家分店都榜上有名。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園今日公布確診足跡，全聯有5家分店都榜上有名。（圖／桃園市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
58.06%41.94%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
83.33%16.67%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.84%67.16%
2021-05-21-2021-05-24
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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