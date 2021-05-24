路旁吃飯遭批疫情破口！工人「真實反應」令全場鼻酸

全台疫情維持三級警戒，每日本土確診數仍舊破百例，各縣市政府也陸續宣布餐飲業禁止內用，希望遏止病毒傳遞。不過卻有網友目睹大熱天在戶外工作的工人，因為在躲在路旁吃東西，遭到路過的年輕人大罵「疫情破口」，然而下一秒的舉動卻也令眾多網友不捨。
編輯中心/綜合報導
2021-05-24 19:31:05
原po在臉書《爆怨2公社》上分享親眼所見，「經過路旁，看到一名工人滿臉通紅、汗水淋漓地在路旁拉下口罩喝水吃飯糰，看樣子可能工作剛告一段落」，沒想到下一秒就有路人經過看見後，上前指責工人「現在疫情那麼嚴重 還不戴好口罩，等到不可收拾就是你們這種人害的」。
而工人聽完一句話也沒說，「急忙將飯糰三做兩口吞下，水灌完準備離開」；這讓一旁目睹的原po也忍不住上前，給予工人幾瓶剛買的冰飲料「雖然有點不好意思，卻覺得沒這麼做的話，離開會不大舒服」。
上萬網友看完整個過程，也不禁感慨「在烈日下工作...能做到一面做工一面戴口罩已經非常厲害了，拿下來吃個飯喝水也要罵？」「吃飯喝水拿掉口罩是正常的，又不是不戴口罩群聚聊天」、「路人有事吧，人家工人躲起來吃飯，你衝過去罵人，自己沒維持社交距離」、「請帶點同理心，多設身處地為別人著想」。（編輯：潘毅）
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