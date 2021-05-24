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路旁吃飯遭批疫情破口！工人「真實反應」令全場鼻酸

▲有網友目睹大熱天在戶外工作的工人，因為在躲在路旁吃東西，遭到路過的年輕人大罵「疫情破口」。（示意圖 / pixabay）
▲有網友目睹大熱天在戶外工作的工人，因為在躲在路旁吃東西，遭到路過的年輕人大罵「疫情破口」。（示意圖 / pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-24 19:31:05

全台疫情維持三級警戒，每日本土確診數仍舊破百例，各縣市政府也陸續宣布餐飲業禁止內用，希望遏止病毒傳遞。不過卻有網友目睹大熱天在戶外工作的工人，因為在躲在路旁吃東西，遭到路過的年輕人大罵「疫情破口」，然而下一秒的舉動卻也令眾多網友不捨。

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原po在臉書《爆怨2公社》上分享親眼所見，「經過路旁，看到一名工人滿臉通紅、汗水淋漓地在路旁拉下口罩喝水吃飯糰，看樣子可能工作剛告一段落」，沒想到下一秒就有路人經過看見後，上前指責工人「現在疫情那麼嚴重 還不戴好口罩，等到不可收拾就是你們這種人害的」。

▲完整過程讓不少網友看完也相當心疼。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲完整過程讓不少網友看完也相當心疼。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
而工人聽完一句話也沒說，「急忙將飯糰三做兩口吞下，水灌完準備離開」；這讓一旁目睹的原po也忍不住上前，給予工人幾瓶剛買的冰飲料「雖然有點不好意思，卻覺得沒這麼做的話，離開會不大舒服」。

上萬網友看完整個過程，也不禁感慨「在烈日下工作...能做到一面做工一面戴口罩已經非常厲害了，拿下來吃個飯喝水也要罵？」「吃飯喝水拿掉口罩是正常的，又不是不戴口罩群聚聊天」、「路人有事吧，人家工人躲起來吃飯，你衝過去罵人，自己沒維持社交距離」、「請帶點同理心，多設身處地為別人著想」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
59.7%40.3%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
84.52%15.48%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.57%68.43%
2021-05-21-2021-05-24
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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