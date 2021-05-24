求房東降租沒回應！他喊「創造雙贏」反被網酸：道德綁架

本土疫情大爆發，全台升三級警戒，然而面對嚴峻疫情，各行各業幾乎都不好過，日前也曾傳出有佛心房東體諒房客，自動降低房租一事；對此，也有一名男網友拜託房東共體時艱，卻遭到「不讀不回」，讓他不禁直呼「羨慕別人都有一個好房東」，豈料貼文一出，反被網友酸爆。





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該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己在台北市長安東路開店做生意，無奈受到新冠肺炎疫情影響，百業蕭條，他也難以倖免，因此傳簡訊問房東「在此懇請您，可否願意稍微降低房租，讓我們可以度過難關，也為彼此製造雙贏的機會，謝謝」。





但訊息發出了2天，原PO都不見房東回應，因此發文抱怨「羨慕別人都有一個好房東，只有我的房東到現在不接電話，不回簡訊」。





▲一名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文並PO出傳給房東的簡訊截圖。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

貼文一出，網友則認為，「幫你降租是情份，正常收租是本份」、「雖然疫情關係生意真的不好做，但是自己賺錢時好像也不會多給房東吧」、「降價是合情，照合約走是合理，不要道德綁架，你要生活，房東也要生存啊」、「你超級沒禮貌，我是房東我也不會理你」、「道德綁架」、「雙贏？房東贏在哪？」、「不回應不代表不是好房東，說不定他的地段行情好，不用降租跟你共體時艱」。





對此，原PO則回應，自己在此地址租超過10年，房東在此生活至少40年以上，並沒有房貸問題，且房東在此最少有5間店面出租，所以也沒有生活上的問題，「所謂雙贏也是建立在我會繼續租下去，他不需要另外再找房客的情況下」，他也透露自己並沒有想「公審」房東，也承認房東確實沒義務要降租，只是單純想「抱怨」一下。（編輯：郭佩蓉）



