疫情期間見不到面！男友喊「這句」她秒爆氣：真的大爛人

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增339例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，另有校正回歸本土個案256例；而本土疫情大爆發，全台也升上三級警戒，政府也不斷呼籲民眾沒事別出門，儘量待在家，對此就有一名女網友發文抱怨，表示因為疫情無法和男友見面，但男友竟喊「有事再聯絡」，讓她直接爆氣。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「疫情期間 男友說有事再聯絡」為題發文，表示和男友交往三年，「獅子座的他到第二年就不如以往熱情，但見面的時候還是很好」，不過最近因為疫情見不到面，倆人聊天也常常被男友「聊冷」，「所以我也跟著冷，在晚上時我忍不住爆發了，有聊了一下但他說他得睡了，說了晚安，晚安後我留言講了一大堆」。





原PO接著說，她和男友講了一大堆，無論是軟的還是硬的都講了，但男友卻連嘗試理解都沒有，還說「現在都在家，不知道要關心什麼」，也讓她直接爆氣「真的是獅子座大爛人，以為自己是多了不起，別人都屁」。





▲一名女網友發文，表示因為疫情爆發，最近都見不到男友，但男友竟然喊「有事再聯絡」，讓她超不爽，氣喊「真的大爛人」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，有些網友認為，「他已經淡掉了，沒有要繼續經營的意思就算了吧」、「還是講電話比較好吧」、「可以換了」、「現在就可以分了啦」、「這樣互相折磨的相處著不累嗎…？」、「不要熱臉貼冷屁股」。





不過也有網友表示，「看開吧，真的愛你的男人不管是哪個星座都不會這樣對你」、「我覺得他不愛了啦，跟星座無關」、「跟獅子座什麼關係？就一句話，敢不敢分」、「只能說他已經不怎麼愛妳了，我男友也獅子座超貼心的欸，現在也是第二年，少牽拖星座」。





對此，原PO也回應「謝謝大家給予意見，我也希望自己能早日清醒」，也因為和男友見面時都很開心，可是因為疫情爆發後這幾天變得更冷淡，且見面的日子遙遙無期，所以她才突然爆發想講清楚；而針對強調男友星座，她也表示，「對於獅子座的批評，是當下的氣話，我並不這麼認為全部的獅子座都是爛人。今後不回應了，謝謝大家」（編輯：郭佩蓉）



