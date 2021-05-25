冷氣怎開最省電？全場「一面倒」推薦1模式：睡覺這樣開
台灣夏天天氣炎熱，一般民眾家中都會安裝冷氣來消暑。而近年極端氣候的型態益發明顯，熱的時候更熱，同時冷氣開得越涼，電費也會直線上升。對此，就有網友詢問大家，「夏日冷氣要怎麼開最省電？」沒想到卻有大量過來人點出了1個搭配模式，直言「睡覺的時候都這樣開」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 10:07:27｜2021-05-25 11:11:10
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「開冷氣的頻率」的文章表示，「最近長期在家，開太久怕電費太貴，但不開又太熱，所以就時常開開關關，但聽說這樣會更耗電，想問問大家在家開冷氣的頻率，還是什麼方法相對會比較省？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示，除了安裝變頻冷氣之外，「電扇＋冷氣28度，2至3小時」是最剛好的，「是日系變頻的就一直開著別關了」、「定溫28度，搭配電風扇會比較省電」、「洗完澡才開，大概設定27、28度，2~3小時」、「28+風扇，一次兩小時」、「28度+風扇，+1」、「固定26+電扇，睡覺時開2小時定時關」、「我都開28度」。（編輯：王柏文）