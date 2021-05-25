女子吃到飽嗑「百顆鮑魚」！遭老闆錄影狂酸：多少錢吃的
「吃到飽」菜色豐富，選擇相當多元，深受不少老饕喜愛。不過，大陸就有名女子到餐廳用餐，一次拿了一百多顆鮑魚，沒想到老闆發現後很不滿，接著拿出手機錄影，過程中還狂酸女子，影片曝光後，卻遭網友怒罵「敢開吃到飽餐廳，就別怕客人吃」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 10:38:38
綜合陸媒報導，大陸河北一名女子日前到某間吃到飽餐廳用餐，但她的桌上幾乎沒有其他餐點，只有近上百個鮑魚。怎料，老闆發現後直接拿起手機錄影，並開始狂酸女子「鮑魚能吃得了嗎，美女」。
女子起初還微笑說「能，我喜歡吃鮑魚」，但一抬頭就看到老闆正在錄影，便尷尬地轉過頭，老闆接著嘲諷「花多少錢吃的，118元（約新台幣512元）對不對，不限時，不限量」，讓女子聽了更尷尬，只能低頭默默用餐。
許多網友看完都忍不住痛罵老闆，「敢開吃到飽餐廳，就別怕客人吃」、「吃到飽還嫌人家只拿貴的…」、「沒浪費就行，開不起就別開」、「不是付錢了嗎？還可以這樣嫌客人啊」，但也有不少人認為，「很多人吃東西沒修養，只顧自己吃，沒有想到後面的人拿不到菜有什麼感受」、「拿了一百顆，後面的人都別吃了」、「這是精神文明沒跟上物質的發展」。（編輯：許智超）