客逛超市「拿一包」結帳！男愣：要出事了 全場倒退三步
近期台灣疫情升溫，全台防疫升至第三級警戒，不少民眾擔憂未來出門恐更加困難，紛紛前往賣場、超市等地採買物資。不過，就有一名網友指出，在超市發現有名客人準備結帳，但看到對方拿的商品，就讓他瞬間嚇壞直喊「真的要出事了！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 11:24:45
原PO於臉書社團《路上觀察學院》上貼出照片，只見畫面中有位客人在超市收銀台挑出零錢，看似準備付款結帳，但他仔細一瞧，發現該名客人拿的商品竟是一包「三色豆」，這就讓他嚇壞直呼「我感覺這次疫情真的要出事了！」
貼文曝光後，就引來不少網友留言，「警訊啊～～～」、「地獄食物」、「就算世界末日還能活下去的勇者」、「出事了阿北」、「三色豆表示躺著也中槍」、「事情大條了」、「三色豆表示，我容易嗎？」、「人類的最後一道防線...」、「忽然意識到疫情的嚴重…」、「三色豆也帶出場，看來情況開始嚴峻起來了」。
但也有人為三色豆抱不平，直言「三色豆這麼好吃，為什麼那麼多人討厭三色豆？」、「我昨天也有買，配炒飯跟鐵板麵很好用。」、「三色豆加火腿炒飯超讚」、「真的很好吃阿..」、「拿來炒飯超好吃的」、「我愛三色豆！炒飯讚」。
對於民眾搶購潮一事，經濟部就表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）
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