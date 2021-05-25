疫情嚴峻想剪頭髮怎辦？眾人抖出「辛酸心聲」：剃光頭了
本土疫情嚴峻，台灣各縣市都處於防疫三級警戒中，許多過去的習以為常如今變得遙不可及。就有網友詢問大家「這時候會想去剪頭髮嗎？」透露自己很久沒剪了覺得悶。問題一出立即引發共鳴，許多人認同直呼「忍耐＋1」，更有網友分享自己已經剃光頭了，宅在家中卻為三千煩惱絲所困的人還真不少。
編輯中心/綜合報導
2021-05-25 12:22:30
有位網友在PTT發文，詢問大家「很想剪頭髮怎辦？」原PO認為現在疫情嚴重，感覺不太適合去髮廊，但又哀怨「好久沒剪覺得悶」，請教網友這時候會去剪頭髮嗎？
貼文釣出許多也在忍耐的鄉民，紛紛留言回覆說，「正在忍耐」、「忍耐＋1」、「忍耐忍耐」、「超痛苦的，可是還在忍耐中」、「長髮有夠阿雜，也只能忍耐」、「忍耐中，等疫情好轉再去剪，應該可以順便捐髮」。
也有許多人忍不住，在家自己動手了，「我自己剪了，完美」、「自己嚕」、「在家自己剪。疫情下的一年多以來都幫家人剪」、「自己剪啊！反正也不大出門見人」、「昨天才在家自己剪完頭髮，覺得舒爽」。
另外還有網友仍去外面髮廊，但強調須先預約並全程戴口罩，「髮廊可以營業啊，戴口罩剪」、「我的美容院現在是採預約制，一次只有一組客人，感覺比較安全」、「剪啊，第一次剪頭髮全程戴口罩」。（編輯：倪浩軒）
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