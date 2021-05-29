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影／澳洲街頭發100份鹹酥雞　他親切「介紹台灣」網讚爆

▲ 微笑男孩Wei Zeng在澳洲街頭發放台灣特產「鹹酥雞」（圖／微笑男孩Wei Zen 授權）
▲ 微笑男孩Wei Zeng在澳洲街頭發放台灣特產「鹹酥雞」（圖／微笑男孩Wei Zen 授權）

影像中心/綜合報導

2021-05-29 10:00:00

鹹酥雞是台灣知名的小吃，不少外國民眾來台灣都會選擇嘗試；Youtube頻道「微笑男孩Wei Zeng」為了推廣、發揚台灣文化，選擇在澳洲皇后鎮街頭發放100份免費鹹酥雞，不僅讓澳洲人嘗試台灣名產，更要向他們介紹台灣。

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▲ 微笑男孩Wei Zeng在澳洲街頭發放免費鹹酥雞（圖／微笑男孩Wei Zen 授權）
 

影片中，微笑男孩Wei Zeng向各式各樣的路人推銷台灣鹹酥雞，不論民眾、學生、表演者、街友都是；至於面對比較不了解台灣的外國人，他更是細心介紹，希望大家都能了解台灣。

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▲ 微笑男孩Wei Zeng向民眾耐心介紹台灣（圖／微笑男孩Wei Zen 授權）
令人意外的是，在發放100份鹹酥雞的同時，也採訪到了不少去過台灣、了解台灣、甚至是曾定居台灣的人；對於台灣的印象，民眾則說：「是一個很棒的地方」、「亞洲第一個通過同志婚姻的國家」、「我甚至在那娶妻結婚」等。

▲不少澳洲民眾都曾去過台灣（圖／微笑男孩Wei
▲不少澳洲民眾都曾去過台灣（圖／微笑男孩Wei Zen 授權）
最終，微笑男孩Wei Zeng將100份鹹酥雞全數發完，不僅讓澳洲民眾嚐到了鹹酥雞，更讓他們認識、了解台灣。（文字編輯：沈傳恩）

▶感謝授權：微笑男孩Wei Zeng
完整影片：https://youtu.be/l2T6VWvglpc
粉絲專頁：https://www.facebook.com/weiiichaowei/

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