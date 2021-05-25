柯文哲籲放寬「一人一室」 鄭文燦：指揮中心決定

本土疫情造成雙北確診人數爆增，為了確保醫療量能正常運作，台北市長柯文哲昨日提議中央放寬確者診「一人一室」規定，讓專責病房可以一間收治2名病患。桃園市長鄭文燦今（25）日對此表示，桃園11家專責醫院近期降載，釋出責任病床也在增加，全力支援雙北，雖然過去曾有同家庭同病室的情況，但因病房涉及中央統一調度，一切由指揮中心決定。
記者李春台/桃園報導
2021-05-25 15:52:19
鄭文燦指出，過去在防疫的期間，為便於照顧，確實有同一家庭使用同一病室的情況，目前桃園市還在支援雙北的醫療需求，但也要預留空間，近期醫院降載釋出責任病床也會增加，負壓隔離病房加上責任床房，總數可達500床，不過病房涉及到CTC的統一調度，他認為應由中央疫情指揮中心來決定方案。
鄭文燦表示，目前疫情仍然在高峰期，近10天全台確診人數超過3千人，各縣市都要採取高強度的防疫管制。他認為，三級管制恐無法在5月28日結束，支持中央延長管制兩週，待中央決定後，地方政府會全面支持落實執行各項防疫工作。
鄭提到，雖然雙北確診案件較多，但雙北、桃園同一生活圈，桃園也有相當的確診案件，因此必須提高桃園的防疫能量。目前除了專責病房加上負壓病房可達500床，另集中檢疫所也將從現有的5家提升到9家，預計可提供1000個房間，市府另再徵用2家防疫旅館、300多房，協助收治輕症患者。