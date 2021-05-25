桃市新增21例本土個案　桃園區公所2員工確診

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值得關注的桃園區公所有2位同仁確診，鄭文燦說明，確診2人都在檔案室上班，同辦公室9位同仁已接受採檢，異地辦公的70多位員工也在昨日完成採檢，另外還有一名家住新北主管快篩結果陽性，目前正在等待新北通知PCR核酸篩檢結果。
鄭文燦表示，為確保區公所員工及洽公民眾健康安全，市府決議桃園區公所同仁即日起居家辦公至27日，兩棟辦公廳舍今明2日進行大清消、停止洽公，全區公所289位員工也要全數做核酸檢測，希望3天內能完成採檢，民眾若有洽公需求，可至其他區公所跨區辦理或採線上申辦，原先防疫關懷包改由勞動局支援配送。
市府發言人、新聞處長詹賀舜指出，今日桃園市新增確診21例，年齡介於10多歲至70多歲之間，其中有萬華活動接觸史者1人，確診者接觸者3人，尚在調查中17人，相關居家隔離人數匡列統計中。目前全市累計確診案例333人，居家隔離人2468人，其中又以桃園、龜山、蘆竹及中壢區較多。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。