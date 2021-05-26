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房市／公寓5樓能不能買？關鍵在總價

▲專家建議，若要買公寓5樓，可選擇小坪數物件，後續轉手較為容易。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家建議，若要買公寓5樓，可選擇小坪數物件，後續轉手較為容易。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-26 18:00:00

有網友在PTT home-sale版討論「公寓5樓能不能買？」吸引正反兩方意見，有網友認為後續轉手不易且不利長輩生活進出，房仲表示，依實務經驗來看，確實有許多長輩買了公寓5樓後，住不習慣而短期內要出售，不僅沒有獲利空間甚至賠售，公寓5樓不是不能買，可挑選小坪數物件，總價較低後續轉手也容易。

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PTT home-sale版的網友與70歲母親原住1+1房，近期看到價格便宜、格局方正的公寓5樓3房2廳物件，符合居住需求，不過介意公寓五樓要爬樓梯、頂樓沒有加蓋鐵皮擔心漏水、太熱、轉手可能沒有價值等因素，上討論區詢問這樣的物件要買嗎？

網友回應大多強力勸阻，媽媽70歲還要爬5樓，若是下樓梯需要倒著下樓梯才能走建議放棄、70歲還爬5樓只會越來越不想出門、5樓公寓之後只會更難賣等原因。

住商不動產徐佳馨企劃研究室資深經理徐佳馨表示，公寓5樓的優勢是通常有多一層頂樓加蓋空間可使用，不過也需自行承擔被檢舉、拆除的風險，也因為位於頂樓，日後抓漏比較好抓，而缺點就是若30-40坪的大坪數公寓5樓，總價很高，以大安區為例，若是一坪80萬共40坪總價就要3200萬，又沒有車位，因此買方有限，後續轉手不易。

信義房屋捷運大橋店主任洪子軒表示，以他的實務經驗來看，若是買公寓5樓，家中長輩常因為住不習慣而要再轉賣，若又是3、40坪的大坪數，短時間移轉也因轉手不易沒有獲利空間，甚至可能賠售。

一般來說，公寓5樓大多因為要爬5層樓梯有一定的購屋抗性，洪子軒認為，再加上若是頂樓沒有加蓋，普遍都有漏水問題，若是做屋頂防水，依坪數大小，要多花費10-20萬左右，因此若是30-40坪的大坪數公寓，不僅總價高，額外整理的費用又高，有此預算的換屋族會認為不如買電梯大樓。

洪子軒進一步說明，公寓5樓不是不能買，而是要挑對保值物件，公寓5樓會吸引到的族群為預算有限、體力好可承受爬樓梯的年輕族群，如果地段好，又是14-20坪的小坪數，總價落在1200-1500萬最好轉手。

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