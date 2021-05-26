COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／減碳又社區服務　陳麗蘭創高績效

▲信義房屋左營高鐵店長陳麗蘭帶著同仁，每當逢年過節，都會到社區做服務。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋左營高鐵店長陳麗蘭帶著同仁，每當逢年過節，都會到社區做服務。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-26 18:30:00

誰說房仲工作只跟買賣房屋有關？信義房屋左營高鐵店店長陳麗蘭帶著分店同仁致力耕耘社區，除了公司提供的換紗窗、繪畫比賽等服務模組之外，還自行發想農曆年前扮財神爺踩街、防蚊包DIY課程等活動，甚至到社區中庭幫忙種花、澆花，每年平均辦理70至80場社區服務。她認為，當房仲不應只看眼前績效，而應將時間拉長、格局放大，成為社區的好厝邊，自然而然就會建立起人脈關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
左營高鐵店是信義房屋15間「零碳門市」之一，除了致力於減碳計畫，社區服務也是重中之重。陳麗蘭表示，分店在商圈內約經營30棟大樓，平均每年辦理70至80場社區服務，內容除了換紗窗、協助辦理區權會、繪畫比賽等，同仁也會自行發揮創意，「因地制宜」規劃許多服務內容，例如前兩年高雄登革熱疫情嚴峻，就邀請衛生局到社區內宣導衛教觀念，同時DIY防蚊包；又如部分社區想在中庭栽種花卉，同仁就幫忙種雞蛋花，還會常常去澆花；另外，農曆年前，同仁還會扮演財神爺，到商圈內商店、社區踩街拜年，冬至時，也會送湯圓給社區管理員，甚至是轄區派出所員警。

除此之外，陳麗蘭也秉持要服務好客戶、社區，就要先照顧好家人的想法，過去每年母親節她都會親自寫卡片給同仁的媽媽，表達感謝；今年她進一步盛情邀請同仁母親一起用餐，讓同仁用自己的雙手幫媽媽洗腳、按摩，並由同仁自己製作母親節卡片，並現場朗誦內容給媽媽聽，讓每位母親都笑開懷。

陳麗蘭笑說，種種做法，看起來對業績都沒有直接貢獻，因為接觸到的社區民眾不一定立刻有買賣房屋的需求，但時間拉長來看，透過頻繁的在地服務，就能建立信任感，再勤將接觸到的人脈建檔，未來都有機會成為潛在客戶。而攤開業績表現，去年左營高鐵店就是高一區成交件數TOP1的分店。

陳麗蘭有感而發地說，早期經營社區，住戶與管理員對房仲戒心都很高，常常不得其門而入，但透過社區服務，分店同仁已然成為社區一份子，與社區同樂，相當有成就感。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.82%44.18%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.41%25.59%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

繼續作答
即時
推薦閱讀