影／做好停班的準備　侯友宜揭觀察指標

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侯友宜表示，停班與否要看整個疫情的發展，新北市從15日開始疫情大爆發迄今，一直處於高峰的狀況，雖然數據有校正回歸，但沒有很準確，觀察篩檢站的陽性率約3.67%，熱區的陽性率比一般地區高一點，整個趨勢並沒有往下掉；若到了5月28日的2個禮拜觀察期，「目前我們沒有樂觀的條件！」
侯友宜指出，若疫情的高峰仍然不能往下掉、往下拉，除了加強管制、擴大熱區的防疫，觀察指標裡面看一段時間，若數據無法降下來，會建議中央在必要的時候該「該停班就停班！」做好停班的考量，所以大家要做好停班的準備，因為停班可讓市民的活動更低度，減少傳播鏈的發展。
侯友宜也呼籲中央提出的紓困專案，目前很多的服務業、餐飲業，受到這波疫情的影響與衝擊，因此希望中央儘速提出紓困的專案，地方一定全力配合；此外，地方的權限內能做，市府各單位已經準備好了，中央、地方一起配合，讓這段時間受疫情影響、衝擊的行業，能獲得適度的紓困，度過難關。
中央公佈延長全國的三級警戒，學校的停課延長至6月14日，外界關心是否要直接放暑假？侯友宜認為，這還要再觀察疫情的狀況，執行上要跟中央協調，像今日公佈停課也是中央、地方合作的結果，教師備課與遠距教學、學校及幼兒園的基本照顧都會維持，受疫情影響的教育單位，也建議中央納入紓困。
針對中央流行疫情指揮中心今日公布新北市有106位確診者失聯，侯友宜強調，第一時間即全力協尋，新北市副市長劉和然、警察局長黃宗仁則補充，106位確診的失聯者，警方已全數尋獲；衛生局呼籲，民眾前往篩檢若蓄意未留下正確資料，以致失聯，將可依傳染病防治法處3000到150002的罰鍰。
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