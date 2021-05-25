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餐廳因疫情休業！老闆要員工「自願離職」辯：資遣很不好

▲不少餐廳因為疫情大受影響，有從事餐飲業的男網友表示，老闆希望他「自願離職」，並辯稱「資遣」會影響未來找工作。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲不少餐廳因為疫情大受影響，有從事餐飲業的男網友表示，老闆希望他「自願離職」，並辯稱「資遣」會影響未來找工作。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-25 22:21:48

台灣疫情仍舊嚴峻，指揮中心也於今（25）日宣布全台三級警戒延長至6月14日。沒想到卻有部分民眾因此遭到公司資遣，更有從事餐飲業的男網友表示，老闆希望他「自願離職」，並辯稱「資遣」會影響未來找工作，完整過程也引發討論。

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原PO在論壇《Dcard》上發文訴苦，「小弟是餐飲業的員工，因為防疫升三級所以餐廳休業，所以這禮拜都被迫放假在家。前天老闆突然打電話來，說最近因為疫情的關係，餐廳必須無限期休業，可能要請你自己離職」。

原PO先是疑惑「根據勞基法我有資遣費吧？」沒想到老闆卻回應「被資遣會有紀錄的，以後很難再找工作的，而且餐廳營運困難也沒錢資遣你」，堅持要原PO「自願離職」。

▲原PO的遭遇引發眾多網友討論。（圖／翻攝《Dcard》）
▲原PO的遭遇引發眾多網友討論。（圖／翻攝《Dcard》）
這樣的遭遇也讓原PO相當困惑「我到現在還不敢回覆老闆，請問如果是你們會怎麼做？我想討回我的權益，可是又怕事情鬧大，從此在業界黑掉」。

貼文隨即釣出眾多網友給予建議，「完全沒有影響，不要被唬了，拿資遣費+非自願離職證明，才能申請失業補助」、「你如果是自願離職，別說資遣費，連政府的失業補助你都拿不到，別被騙了，打電話去勞動局」、「餐飲業並不會有封殺這件事！因為做不下去的老闆不會在市面上了，希望你下一個新老闆會更好」、「別鬧了，餐飲業是最大的產業了吧，他有辦法撼動業界還能倒掉也是滿厲害的」、「資遣若沒有實際上違反店營收益，也不能隨意開除！若損及勞工勞動所得，你應該尋求勞委會處理」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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