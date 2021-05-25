餐廳因疫情休業！老闆要員工「自願離職」辯：資遣很不好

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原PO先是疑惑「根據勞基法我有資遣費吧？」沒想到老闆卻回應「被資遣會有紀錄的，以後很難再找工作的，而且餐廳營運困難也沒錢資遣你」，堅持要原PO「自願離職」。
這樣的遭遇也讓原PO相當困惑「我到現在還不敢回覆老闆，請問如果是你們會怎麼做？我想討回我的權益，可是又怕事情鬧大，從此在業界黑掉」。
貼文隨即釣出眾多網友給予建議，「完全沒有影響，不要被唬了，拿資遣費+非自願離職證明，才能申請失業補助」、「你如果是自願離職，別說資遣費，連政府的失業補助你都拿不到，別被騙了，打電話去勞動局」、「餐飲業並不會有封殺這件事！因為做不下去的老闆不會在市面上了，希望你下一個新老闆會更好」、「別鬧了，餐飲業是最大的產業了吧，他有辦法撼動業界還能倒掉也是滿厲害的」、「資遣若沒有實際上違反店營收益，也不能隨意開除！若損及勞工勞動所得，你應該尋求勞委會處理」。（編輯：潘毅）
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