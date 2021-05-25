消費1億元卻找嘸發票！她一刷雲端載具驚：是誰打成我的

目前台灣行動支付、電子載具的功能逐漸普及，有不少人去超商、超市等商家消費時，會選擇不拿紙本發票，而改刷電子載具將發票存在裡頭，不但在防疫期間能夠減少接觸風險，也有機會中雲端專屬獎。不過隨著今（25）日開出110年3、4月期統一發票兌獎號碼，有網友就打開發票載具，發現自己中了600元，不過消費金額中卻多了一筆消費1億多元的發票！

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這名女網友在臉書社團《爆怨公社2》發文表示，自己平常習慣利用電子載具儲存發票，「用載具真的不錯，少拿了很多不必要的紙！」，而且自己的載具還能提供其餘6個親朋好友使用，每兩個月都能收集6人的電子發票，這一期原PO就蒐集了總共321張發票。

不過當他仔細一看消費金額時，卻意外發現3、4月的消費總金額竟高達新台幣100,057,288元，但她怎麼翻閱這321張發票，也找不到這筆超過1億多元的消費紀錄，這就讓她相當苦惱的指出「我這次真的不理解，我找了全部的發票我真的找不到，消費1億多的發票，到底是誰打成我的載具」。

▲（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社2》）

貼文一出許多網友也針對這筆超過一億元的消費驚訝表示，「哇！這消費金額，果然是金主大大」、「如果打統編，10年的營業稅都不用繳了」、「這個發票打出來店員應該忙著找妳吧」、「1億好猛喔！買房子有發票嗎？」、「是買了遊艇飛機之類的嗎」、「買了一個億，如果不開發票應該能便宜很多」。

另外也有網友幽默調侃，「消費1億多，才中600，投資報酬率也太低了吧！」、「想說消費金額跟中獎不成比例」、「看到這個消費能力，國稅局的人笑了」、「一張都沒中的我釋懷了」、「你的投資報酬率太低了」、「花很多才600元，那我沒中是應該的」。

▲110年3、4月期統一發票開獎號碼。（圖／NOWnews製圖）

事實上，財政部為了提供民眾使用雲端發票的意願，早在2013年7月1日起就加開了「無實體電子發票專屬獎」，民眾在消費時，選擇不印出發票，透過各種載具存在雲端，除一般獎項外，還能享有額外「雲端發票專屬獎」的對獎資格，等於發票中獎機會多一次。2019年9-10月期起還增開40萬組的500元專屬獎，雲端發票總獎金提高至2億4500萬元，整體發票中獎機率從千分之5提高到千分之7，扣除一般發票獎項外，雲端發票中獎機率也提升至千分之2。（編輯：楊智傑）